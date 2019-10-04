Kakulenin 9 Muhteşem Faydası

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Zencefilgiller ailesine mensup olan kakule, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır. Yapraklarının ucundan elde edilen uçucu yağ, ilaç ve parfümlerin içeriğinde yer alır. Geniş bir fayda yelpazesine sahip olan kakule her derde şifa kaynağı oluyor! İşte kakulenin muhteşem faydaları…
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1- SİNDİRİM SİSTEMİNE İYİ BİR DESTEKÇİ!
Sindirim sistemi rahatsızlıkları çoğu kişinin yaşadığı zor bir sorundur. Sindirim sisteminde meydana gelen kabızlık, dizanteri, asitlik, hazımsızlık ve mide enfeksiyonları gibi farklı sindirim problemleri için mükemmel bir çözüm kaynağıdır. Kakule, gaz giderici özelliklere sahiptir. Bu sayede sindirim sürecine yardımcı olur. Şişkinlik ve mide kramplarının tedavisinde de oldukça etkili olan kakule, mide asitlerini düzenler. Kakule aynı zamanda bağırsak parazitlerini de en aza indirerek yok eder. Mide bulantısı ve reflü gibi mide ağrılarına da çare olur.
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2- AĞIZ KOKUSUNA ÇÖZÜM KAKULEDE!
Eğer kötü nefes için her türlü yolu deneyip bir sonuç alamadıysanız, mutlaka kakuleyi deneyin. Güçlü bir baharat olma özelliği taşıyan kakule hoş bir kokuya sahiptir. Aynı zamanda iyi bir antibakteriyel olan kakule, ağızdaki bakterilerle mücadele ederek onları yok eder. Ağızdaki bakterileri yok ettiği için de ağız kokusunu önler. Ağızdaki mikropları azaltarak diş çürümesi, diş eti kanamalarını da en aza indirir. Aktarlarda sakız gibi bulunan kakule kapsüllerinden alarak ağız kokusunu hafifletebilir ve ağza ferahlık hissi verebilirsiniz. Ya da kakule tohumlarını sıcak suda demleyerek hazırlanan gargara ile ağzı çalkalayabilirsiniz.
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3- KALP DOSTU BİR BAHARAT!
Kakule başlı başına bir mineral zenginidir. İçerisinden bolca potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller barındırır. Bu mineraller de kalp sağlığı için en önemli unsurlardandır. Yeterli miktardaki potasyum kalp atış hızınızı ve kan basıncını kontrol altında tutar. Ayrıca, kakule kan pıhtılaşması ve felç riskini de en aza indirir. Kalp sağlığını desteklemek için günde iki bardak kakule çayı tüketmekte fayda var.
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4- GÜÇLÜ BİR HAFIZA!
Çağımızın en büyük sorunlarından biri de unutkanlıktır. Hafızanın güçlenmesini sağlamak, sol beyni daha iyi çalıştırmak için tüketilen besinlere özen gösterilmelidir. Unutkanlığa çözüm olup hafızayı güçlendirecek birçok şifalı bitki vardır. Bunlardan biri de kakuledir. Kakule içinde bol miktarda A vitamini barındırır. A vitamini ise güçlü bir hafıza için en iyi vitaminler arasında yer alır.
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5- DEPRESYONA KARŞI SAVAŞÇI!
Kakule oldukça etkili bir anti depresandır. Sakinleştirici özelliği sayesinde depresyon, kaygı, panik atak ve benzeri psikolojik durumlarla savaşır. Yatmadan önce kakule çayı tüketirseniz vücudunuzun ve sinir sisteminizin gevşemesine yardımcı olur. Böylelikle stresi azaltarak daha iyi bir uyku çekmenizi sağlar.
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6- BÖBREK SAĞLIĞINI KORUR!
Kakulenin idrar söktürücü özelliği çok yüksektir. Böbreklerde biriken kalsiyumu kaldırmanın yanı sıra kan basıncını düşürerek böbrek sağlığını korur. Düzenli olarak kakule tüketimi böbrek, mesane ve idrar sorunları gibi rahatsızlıkları giderir. Böbrek taşlarını azaltır. Nefrit, yanma veya ağrılı idrara çıkma ya da sık sık idrara çıkma gibi durumlarda da son derecede faydalı sonuçlar verir. Kısacası, kakule böbrek işleyişini geliştirmek için en iyi bitkilerden biridir.
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7- GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN!
Kakule en iyi antioksidan kaynaklarında biridir. Antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki serbest radikallerin hasarına karşı vücudu korur. DNA’ya da zarar verebilen bu serbest radikaller, kakulenin içindeki antioksidanlar sayesinde savuşturuluyor. Bu muhteşem özelliği sayesinde kakule hem kalp sağlığını, hem cilt sağlığını koruyor hem de kan basıncını düşürme de son derece etkili oluyor.
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8- ÜST SOLUNUM YOLLARINI FERAHLATIR!
Kakule astım, bronşit, öksürük ve soğuk algınlığı gibi solunum problemleri semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olur. Akciğerlerin içindeki kan dolaşımını artırır. Ayrıca kakule iyi bir balgam söktürücüdür. Balgam söktürücü olduğundan göğüste meydana gelen tıkanıklığı giderir. Nefes almayı kolaylaştırır. İnflamasyona karşı savaşır ve mukozaları çözer. Kakule nezle için kullanılacaksa tozunu burnunuzla içinize çekmelisiniz.
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9- CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER!
Cilt bakımında kullanmak istiyorsanız kakule yağını tercih etmelisiniz. Kakule uçucu yağlara sahiptir. Bu uçucu yağlar ciltte bulunan lekeleri yok eder. Gözenekleri açıp temizleyerek akne, sivilce gibi ciltte oluşan döküntülerin oluşmasını engelleyebilirsiniz. İçerisinde bulundan antioksidanlar yaşlanmayı geciktirir. Parlak bir cilt görünümü elde edersiniz.