Kahvaltının Mutlulukla Ne İlgisi Var?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Birçok insan güne kahvaltı yaparak başladığında kendini mutlu ve zinde hissettiğini dile getirmektedir. Araştırmalara göre de kahvaltıyla güne başlayan insanların hem iş hem okul hem de sosyal hayatta daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır. Sabahları zor uyanıp tüm günü stresli ve huzursuz geçiriyorsanız nedeni kahvaltı yapmama alışkanlığınız olabilir.
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Ünlü şair Cemal Süreyya’nın da dediği gibi "Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı..."
Nörolog Mehmet Yavuz, kahvaltının insan psikolojisi üzerindeki etkisi hakkında önemli bilgiler verdi.
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Kahvaltı yaşam kalitesini arttırıyor
Vücudumuz akşam yemeğinden ya da gece atıştırmalıklarından sonra yaklaşık 10-12 saat kadar aç kalıyor ve güne kelimenin tam anlamıyla yakıtı bitmiş araç gibi başlıyor. Sanırım vücudumuzun gece bile çalıştığını unutuyoruz… Dolayısıyla mevcut enerjiyi toplayabilmek ve güne hem sağlık açısından hem de psikolojik açıdan zinde başlayabilmek için kahvaltı öğününü es geçmemek gerekir. Sürekli guruldayan bir mide, her an düşebilecek bir kan şekeri ve akabinde bayılma ile sonuçlanabilecek bir durumla kimse günün geri kalanını verimli geçiremez.
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İş hayatında konsantrasyon dopingi; kahvaltı
Sürekli bir koşuşturma içerisinde olduğumuz günlerde sabahları zar zor kalkıp hızlıca hazırlanıp kendimizi dışarı atarken en önemli şeyi atlıyoruz; yani kahvaltıyı. Oysa kahvaltı en çok dikkat etmemiz gereken öğünlerden birisidir ve yapılan araştırmalara göre düzenli kahvaltı yapan bireylerin iş hayatlarında daha başarılı oldukları, konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlarla karşılaşmadıkları tespit edilmiştir. Güne kahvaltı yaparak başlayan kişilerin kahvaltı yapmayan kişilere göre daha yaratıcı oldukları ve fark yarattıkları ortaya çıkmıştır.
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Kahvaltı yapan çocuklar okul hayatında daha başarılı
Büyüme ve gelişme çağında olan çocukların dengeli beslenmesi bu sürecin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca artan enerji ve besin ihtiyacının karşılanması açısından da ekstra bir önem taşımaktadır. Özellikle de okul çağındaki öğrencilerin kahvaltı alışkanlığı kazanmaları hem okul hayatındaki başarısını olumlu etkilemekte hem gelecekte sağlıklı bir yetişkin olarak hayatlarına devam etmelerine yardımcı olmaktadır.
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Güne kahvaltı ile başlamayan çocuklarda dikkat dağınıklığı, yorgunluk hissi ve performansta azalma gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ancak kahvaltıyı alışkanlık haline getirmiş çocuklarda ise;
-Kavrama yeteneğinde iyileşme,
-Derslerde artan başarı,
-Soru çözme konusunda ilerleme,
-Yetersiz beslenmeden kaynaklı görülen hastalıklarda azalma gibi olumlu sonuçlar gözlemlenmiştir.
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Kahvaltı yapmayan bireyler daha agresif oluyor
Güne yorgun ve agresif başlamanızın sebebi belki de atladığınız kahvaltı öğünüdür. Bütün gece aç kalan vücut yeterli besin ihtiyacını karşılayamadığı için stres hormonlarını tetikleyerek aşırı agresif olmanıza neden olmaktadır. Bu durum iş hayatınızı, sosyal çevrenizi hatta ikili ilişkilerinizi dahi olumsuz yönde etkileyecek sonuçlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Oysaki kahvaltı alışkanlığı edinerek bu negatif enerjinizden kurtulmanız oldukça kolay.
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Enerji ve motivasyon deposu
Her anlamda şifa deposu olan kahvaltı sofraları gerek sağlık açısından gerekse psikolojik açıdan oldukça faydalıdır. Öncelikle sağlıklı ve dengeli beslenmenin ilk adımı güne kahvaltı ile başlamaktan geçer. Uzun süren açlığın ardından aşırı yorgunluk hissi, halsizlik ve kan şekerinin düşmesi gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Kahvaltı yaparak tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak mümkün.