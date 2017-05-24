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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEğlence Kabartma Tozunun Bilinmeyen Kullanım Alanları
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Haberler >Mahmure >Eğlence>Kabartma Tozunun Bilinmeyen Kullanım Alanları
Eğlence

Kabartma Tozunun Bilinmeyen Kullanım Alanları

Kabartma tozunu evinizde sadece pişirme sırasında kullanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü kabartma tozunun birbirinden ilginç kullanım alanları var.İşte kabartma tozunun kullanım alanları...

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Koku GidericiKabartma tozunun inanılmaz kokuları ortadan kaldırma yeteneği bulunmaktadır. Ayakkabılar, kedi kutuları, kül tablasının içine serpebilirsiniz. Bebek bezi, kovadaki kokmuş kokularını nötralize eder veya buzdolabındaki kokuları alır.

2Leke Çıkarıcı

Leke Çıkarıcı

Sirke ile kabartma tozu çocuk bezinden halıya kadar bir çok lekeyi çıkarır. Lekelerin üzerine önce kabartma tozu serpin. Sonra sprey şişesiyle sirke sıkın. Leke üzerinde kabarcıklar çıkmaya başlayacaktır.

3Paslanmaz Çelik Temizleyici

Paslanmaz Çelik Temizleyici

Tavada yanmış yağları çıkarmak için çok uzun süre ve büyük bir gayret göstermeniz gerekir. Yanan paslanmaz çelik tava veya tencerenin içine kabartma tozu ve sirke dökün. Ocağın üzerine koyun. Bir dakika sonra yanmış yağlar yok olmaya başlayacaktır.

4Gider Temizleyici

Gider Temizleyici

Mutfak ve banyoların giderleri zaman zaman tıkanır. Giderin içine önce kabartma tozunu dökün. Ardından sirke ilave edin. Köpürmeye başlarken borularınızı da temizleyecektir.

5Cezve Temizleyici

Cezve Temizleyici

Kabartma tozu kahve cezvelerinin temizlenmesi için mükemmel bir araçtır. Kabartma tozunu su ile cezvenin içine dökün. Birkaç dakika sonra cezve tertemiz olacaktır.

6Şampuan ve Vücut Jeli

Şampuan ve Vücut Jeli

Kabartma tozu, kimyasal yüklü şampuan ve vücut jellerinin yerine doğal bir alternatiftir. Ev yapımı şampuanlarınızın içinde kullanabilirsiniz.

7Cilt Yatıştırıcı

Cilt Yatıştırıcı

Sivrisinek ısırıkları ve döküntüleri tedavi etmenin doğal yöntemi kabartma tozudur.

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Banyonuzun içine kabartma tozu ilave edebilir veya su ile habur yaparak kaşınan bölgenizin üzerine koyabilirsiniz.

9Temizleme Tozu

Temizleme Tozu

“Kabartma tozunu temizli tozu olarak da kullanabilirsiniz. Kabartma tozu serpin ve istediğiniz bir eşyayı ovun. Diğer ovmaların aksine yüzeyleri çizmez. Mutfak tezgahı gibi yüzeyleri ise sirke kullanarak temizleyebilirsiniz.

10Çiçeklerinizi yaşatır

Çiçeklerinizi yaşatır

Vazoya koyduğunuz kesme çicekler hızla solar. Ancak çiceklerinizi koyacağınız vazonun suyuna bir çay kaşığı kabartma tozu koyun. Çicekleriniz çok daha uzun taze kalacaktır.

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