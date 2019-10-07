İtalya’da En Çok Yenen 6 İkonik Yiyecek

İtalya, muhteşem mimarisi ve uluslararası alanda tanınan moda evleri ile tanınır. Ancak İtalya, ağız sulandıran yemekleri ile de harika bir destinasyondur.
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1
İtalyan yemeklerin merak edenler için işte İtalya’da en çok yenen 6 ikonik yemek…
2
Tortellini in brodo
Et suyunda pişen tortelliniden oluşur. Özellikle kış mevsiminde tercih edilen tortellini in brodo, İtalya’nın dünya çapında bilinen birçok makarna çeşidinden sadece bir tanesi.
3
Focaccia
İtalya'nın her yerinde, her köşe fırınında veya kafede otantik lezzetli ekmekler var. Ancak, Kuzey Batı İtalya da yer alan Liguriya bölgesi, ünlü yassı ekmeklerin evi olarak bilinir. Zeytinyağı, biberiye, zeytin veya peynir gibi malzemelerle hazırlanan focaccia, İtalya’nın en meşhur lezzetlerinin başında geliyor.
4
Gelato
Gelato dondurma gibidir, ama çok daha yoğun ve zengindir. Pek çok gelato çeşidi vardır. En meşhurları ise Stracciatella (bitter çikolata parçacıklı vanilyalı dondurma), vanilya, çikolata, fındık, fıstık ve tiramisu gibi geleneksel lezzetlerdir.
5
Kahve
İtalya denince ilk akla gelen şeylerden biri de şüphesiz leziz kahvelerdir. Burada içeceğiniz latte, cappuccino, macchiato gibi kahveler, diğer içtiklerinizden çok daha farklı ve leziz gelecek.
6
Peynir
Listenin olmazsa olmazı kesinlikle peynir. Mascorpone peyniri, ricotta, scamorza, gorgonzola, asiago, mozzarella, Parmigiano-Reggiano, taleggio, burrata, grana padano, scamorza, piave, stracchino ve robiola, İtalya’da bulabileceğiniz pek çok peynirden sadece birkaçı.
7
Pizza
Ve tabii ki pizza! Özellikle Margherita, İtalyan mutfağının vazgeçilmez yemeği.