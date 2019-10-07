İtalya’da En Çok Yenen 6 İkonik Yiyecek

Focaccia İtalya'nın her yerinde, her köşe fırınında veya kafede otantik lezzetli ekmekler var. Ancak, Kuzey Batı İtalya da yer alan Liguriya bölgesi, ünlü yassı ekmeklerin evi olarak bilinir. Zeytinyağı, biberiye, zeytin veya peynir gibi malzemelerle hazırlanan focaccia, İtalya’nın en meşhur lezzetlerinin başında geliyor.