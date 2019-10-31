İstanbul’un En İyi 10 Masaj ve Spa Merkezi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Bazen tüm şehrin üzerinize geldiğini ve herkesin sizden bir beklentisi olduğunu düşünmeniz, büyük bir yorgunluğun belirtisidir. Böyle bir durumda yeniden enerji kazanmak ve iyi hissetmek için yapmanız gereken en iyi şey, yakala.co’nun masaj ve spa fırsatları ile kendinizi birkaç saatliğine dünyaya kapalı konuma getirmek ve tüm güzel duyularınızı harekete geçirmek.
“Şehrin içinde, şehirden uzak” mottosu ile insanları yoğun metropol hayatından uzaklaştırıp, İstanbul’dan kaçmadan ruhen ve bedenen dinlenmelerini sağlayan GreenSpa; Bakırköy, Karaköy, Nişantaşı, Altunizade, Ataşehir ve Bostancı'daki şubelerinde ruhunuza dokunuyor.
Bu bir ilandır.
3
Sürmeli Otel Aura Spa
Sürmeli İstanbul Otel’in roof katında bulunan Sürmeli Otel Aura Spa’da, eşsiz İstanbul manzarasına karşı yaşamın tüm stresini ve yorgunluğunu üzerinden atabilirsiniz.
4
HitClub Spa
Şehrin kalbinde ruhunuzu şımartacak, dinginleşmenin verdiği mutlulukla sizi bulutların üzerinde hissettirecek bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız Hilton İstanbul Kozyatağı’nda yer alan HitClub Spa’ya mutlaka gelmelisiniz.
5
Divan Suite G-Plus
Divan Suite G-Plus’ın sakin atmosferinde zihnini ve bedenini gençleştirmek, adeta yeniden doğuşun coşkusu gibi benzersiz... Ritmik zarafet eşliğinde, etkisini bedeninizin her noktasında hissedeceğiniz bu harika masaj deneyimini kaçırmayın.
6
İstanbul Medikal Termal Tuzla
Benzersizliğini termal terapi geleneğinden alan standart otel anlayışından uzak, özgün ve huzurlu bir şehir tesis olan İstanbul Medikal Termal Tuzla, gerçek bir termal ve masaj keyfi arayanlar için mükemmel bir seçim!
7
Angkorwat Spa
Yorgunluğunuzu üzerinden alacak, enerji kazandıracak, motivasyon sağlayacak, her şeyden önemlisi yaşamınıza keyif katacak bir masaj fırsatı, Taksim’de yer alan Angkorwat Spa'da sizi ve sevdiklerinizi bekliyor!
8
Dream Day Spa Center
Kadınlar, erkekler, genç ve yaşlı herkes için harika masaj seçenekleri sunan Bağdat Caddesi’nde yer alan Dream Day Spa Center’daki masaj sonunda ne yorgunluğunuz ne de gerginliğiniz kalacak, hayat enerjiniz tam olacak!
9
Veyron Hotels Aqua Plus Spa
Şehrin ayrıcalıklı bölgesinde uzman terapistler eşliğinde huzur ve keyif dolu dakikalar yaşamak isteyenler Gayrettepe’de yer alan Veyron Hotels Aqua Plus Spa'ya geliyor.
10
Tama.Ki Japanese Style
Japon masaj kültürünün İstanbul'daki temsilcisi Tama.Ki Japanese Style, insanın yaşam enerjisinin sağlıklı dolaşımına yardımcı olmak ve farkındalık oluşturmak için sakin ve huzurlu ortamda kendinizi yeniden keşfetmeye davet ediyor.
11
Legacy Ottoman Hotel
İstanbul’un tarihi ve mistik havasının hissedildiği Sirkeci’de yer alan Legacy Ottoman Hotel’in içinde yer alan Harmony Spa, zor, yorucu ve stresli bir günün ardından bedene ve ruha dinginlik veriyor, enerji katıyor. .