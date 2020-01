İstanbul’un Doğa ve Yaşam Alanı Park Of İstanbul’da Macera, Eğlence Bir Arada!

Üstelik Park Of İstanbul, bir de 60 farklı tür ve 350 canlı bulunan hayvanat bahçesini de içinde barındırıyor. Burada her yaştan insan doğa ve hayvan sevgisini tadıyor, çocukların sadece televizyonda gördüğü hayvanları canlı görmenin heyecanını keşfediyor ve hayatına yeni bir deneyim katabiliyor. Aynı zamanda pony club ile çocuklar at binme coşkusunu yaşarken aileler de yeşillikler içerisinde bulunan çay bahçesinde çayını yudumlayabiliyor ya da adrenalin ve tutkunun zirvede olduğu macera parkında heyecanlı aktiviteler ile değerlendirebiliyorlar.