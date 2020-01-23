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GeriEtkinlik Rehberi İstanbul’un Doğa ve Yaşam Alanı Park Of İstanbul’da Macera, Eğlence Bir Arada!
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>İstanbul’un Doğa ve Yaşam Alanı Park Of İstanbul’da Macera, Eğlence Bir Arada!
Etkinlik Rehberi

İstanbul’un Doğa ve Yaşam Alanı Park Of İstanbul’da Macera, Eğlence Bir Arada!

Adrenalin ve macera sevenler İstanbul’un ilk en kapsamlı doğa ve yaşam alanı Park Of İstanbul’un keşif dolu parkurlarına gidiyor.

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Çekmeköy’de hayata geçirilen 200 bin metrekarelik alanda konumlanan Park Of İstanbul; ormanın içinde macera, eğlence, keşif ve eğitimi bir arada sunuyor.

 FARKLI BİR ETKİNLİK İLE GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRMEK İSTİYORSANIZ LİNKİ TIKLAYIN.
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Alışveriş merkezlerinde zaman öldürmekten sıkılanlar, doğanın huzur verici atmosferinde derin bir nefes alıyor ve enerjilerini yeniden kazanırken, adrenalin ve maceralı bir gün yaşayarak, keyifli bir gün geçiriyorlar.

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Park Of İstanbul’da ayrıca, macera parkında bütün yeteneğiniz göstereceğiniz eğlenceli alanlar da mevcut. Dev Salıncak, Salto Trombolin, Zipline, İp Parkuru Mavi Alan, İp Parkuru Kırmızı Alan, Roller Coaster Zipline’da heyecan dolu saatler yaşayabilirsiniz. Aile boyu eğlence için çocuk macera parkı da bulunmakta...

Bu bir ilandır.

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Dev Salıncak, Çocuk Rally Parkuru, Çocuk İp Parkuru, Zipline, Akülü Araç, Salto Trombolin, Roller Coaster Zipline çocuklar için tasarlanmış.

 ADRENALİN VE HEYECAN DOLU SAATLER BU LİNKTE SİZİ BEKLİYOR!
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Üstelik Park Of İstanbul, bir de 60 farklı tür ve 350 canlı bulunan hayvanat bahçesini de içinde barındırıyor. Burada her yaştan insan doğa ve hayvan sevgisini tadıyor, çocukların sadece televizyonda gördüğü hayvanları canlı görmenin heyecanını keşfediyor ve hayatına yeni bir deneyim katabiliyor. Aynı zamanda pony club ile çocuklar at binme coşkusunu yaşarken aileler de yeşillikler içerisinde bulunan çay bahçesinde çayını yudumlayabiliyor ya da adrenalin ve tutkunun zirvede olduğu macera parkında heyecanlı aktiviteler ile değerlendirebiliyorlar.

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Piknik yapmayı seviyorsanız, 40 bin metrekarelik mesire alanında restoran konseptinde sunulan masalarda barbekünün keyfine varıp doğanın ve yeşilin tadını çıkarabilirsiniz.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

 İNDİRİMLİ BİLETLERE BU LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ. 
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