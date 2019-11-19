İstanbul Sahnelerindeki En Sevilen Tiyatro Oyunları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Alan’ın hayatı 21 yaşındaki kardeşi Buddy Baker’in ailesiyle yaşadığı evden kaçıp, habersizce onun evine gelmesi ve yerleşmesiyle değişir. Buddy, sorumluluk sahibi, prensipli, çekingen, utangaç, deneyimsiz bir gençtir.
Babaları, hem küçük oğullarının 30 yaşında ve hala bekar olan “serseri” abisine dönüşmesinden endişe duymakta, hem de oğullarının sorumsuz davranışları yüzünden rahatsız olmaktadır.
“Bir de sizleri taşımaya başladığımdan beri yere bakıyorum hep, daha önce göğe bakardım.” Yolcu Tiyatro, Fransız yazar Roland Topor’un “Joko’nun Doğum Günü” adlı eserini yüksek performans gerektiren hareket tasarımı ile Projection Mapping teknolojisini birleştirerek sahneliyor.
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Sistemin insan bedenini ve aklını kontrol altına alma hırsını, ezen-ezilen ilişkisi üzerinden absürt bir anlatım biçimi ile anlatan oyun, su deposunda işçi olarak çalışan Joko’nun başından geçenleri konu alıyor. İnsanın, başkalarını sırtında taşımayı kabul etmesiyle başlayan benliğini kaybetme hikayesini acı çekme ve çektirme ekseninde ortaya koyuyor.
Baran, ağzı laf yapan, mahalle kültürü ile yetişmiş biridir. Okumayı sevmez, kültürel etkinliklere ilgisi pek yoktur. Arabesk müziğe bayılır ve Fenerbahçelidir. Cansu ise okumayı ve kültürel etkinlikleri seven bir beyaz yakalıdır ve işinde başarılıdır. Üstelik Galatasaray taraftarıdır.
Birbirlerine zıt karakterlere ve yaşam tarzlarına sahip olan Baran ve Cansu bir gün vapurda karşılaşırlar. Baran ilk görüşte aşık olmuş, Cansu ise ilk bakışta nefretin ne olduğunu anlamıştır. Baran planlı bir şekilde yalanlar söyleyerek kendini bambaşka biri olarak tanıtır. Cansu bu yalanlara inanır ve yeni bir aşk başlar. Peki ya yalanlar ortaya çıkınca neler olur?