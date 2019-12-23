İş Yerinde Enerjinizi Arttırmanın 7 Yolu

İş arkadaşlarınızla sosyalleşmeye çalışın Öğle yemeğinde veya kahve molasında iş arkadaşlarınızla vakit geçirmek, iş yükünün getirdiği stresten uzaklaşmanız için harika bir fırsat sunar. Tek başımıza olduğumuzda genellikle molayı kısa tutar, yapılması gerekenleri düşünerek endişelenir veya bazen hiç mola vermeyiz. İş arkadaşlarınızla işten bahsetmemeyi kural haline getirin.



Bunun yerine birbirinizi daha iyi tanımaya ve birlikte keyifli vakit geçirmeye odaklanın. Düzenli ve iyi planlanmış molalar, işe geri döndüğünüzde daha istekli çalışmanıza yardımcı olur. Mümkün olması halinde, molalarda bazı aktivitelere yer vermeye gayret edin. Yürümek ya da merdiven çıkmak başlangıç için ideal olacaktır.



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