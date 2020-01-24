İlişkilerde Kalp Kırıklığı Yaşamamak İçin 6 İpucu

Durumu kabul edin Hayatta daima açık fikirli olmalısınız. Açık fikirlilikle flört ederseniz, sizin için her şey daha kolay olur. Eğer sizin ve flörtünüzün birlikte olması gerekiyorsa bu zaman alır. Ve eğer gerçekleşmezse durumu kabul etmelisiniz böylece kendinizi kalp kırıklığından kurtarmış olursunuz.