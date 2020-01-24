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GeriAşk İlişkilerde Kalp Kırıklığı Yaşamamak İçin 6 İpucu
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Aşk>İlişkilerde Kalp Kırıklığı Yaşamamak İçin 6 İpucu
Aşk
MAHMURE ÖZEL

İlişkilerde Kalp Kırıklığı Yaşamamak İçin 6 İpucu

Acı sizi daha güçlü, gözyaşları sizi daha cesur yapar. Kalp kırıklığı yaşamak da insana çok fazla tecrübe kazandırır ama bir yere kadar. Sizi kalp kırıklığından koruyacak, hayatta daha güçlü olmanıza yardım edecek 6 ipucunu anlatıyoruz.

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1Çok duygusal olmayın

Çok duygusal olmayın

Duygusallık çok güzeldir, ta ki size zarar vermeye başlayana kadar. Özellikle yeni başlayan ilişkilerde fazla duygusal olmayın. İlişkilerde mutlu olmak kadar acı çekme ihtimali de vardır. Kendinizi hemen kaptırmayın, anı yaşayın.

2Durumu kabul edin

Durumu kabul edin

Hayatta daima açık fikirli olmalısınız. Açık fikirlilikle flört ederseniz, sizin için her şey daha kolay olur. Eğer sizin ve flörtünüzün birlikte olması gerekiyorsa bu zaman alır. Ve eğer gerçekleşmezse durumu kabul etmelisiniz böylece kendinizi kalp kırıklığından kurtarmış olursunuz.

3Ne istediğinizi bilin

Ne istediğinizi bilin

Ne istediğinizden emin olup olmadığınızı biliyorsanız, hayatınızda hiçbir kalp kırıklığı yaşamayacaksınız. Gerçekten neyi ve kimi istediğinizi bilin. Aklınızdaki şeyler net olduğunda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

4Aranızdaki benzerliklere bakın

Aranızdaki benzerliklere bakın

Flörtünüzün hayattaki sevdiği ve sevmediği şeyleri kendi sevdikleriniz ve sevmediklerinizle karşılaştırın. Eğer ortak noktalarınız varsa, birlikte iyi bir geleceğiniz olabilir.

5Kırmızı çizgilere dikkat

Kırmızı çizgilere dikkat

İlişkide çıkara dayalı hareketler veya saygısızlık gibi kırmızı çizgiler, ilişkinin geleceğini size bildirir. Sevgililik ilişkisi aşk, arkadaşlık ve anlayış ile ilgilidir. Bunlara dikkat edin.

6Kendiniz olun

Kendiniz olun

Hayatınızdaki hiç kimse için değişmeyin. Eğer işler yolunda gitmezse, siz yine de doğru olanı yapıyor olacaksınız. Ve eğer işler yolunda giderse, aşkta kesinlikle şanslısınız demektir.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy

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