MAHMURE ÖZEL
İlişkilerde Kalp Kırıklığı Yaşamamak İçin 6 İpucu
Acı sizi daha güçlü, gözyaşları sizi daha cesur yapar. Kalp kırıklığı yaşamak da insana çok fazla tecrübe kazandırır ama bir yere kadar. Sizi kalp kırıklığından koruyacak, hayatta daha güçlü olmanıza yardım edecek 6 ipucunu anlatıyoruz.
Çok duygusal olmayın
Duygusallık çok güzeldir, ta ki size zarar vermeye başlayana kadar. Özellikle yeni başlayan ilişkilerde fazla duygusal olmayın. İlişkilerde mutlu olmak kadar acı çekme ihtimali de vardır. Kendinizi hemen kaptırmayın, anı yaşayın.
Durumu kabul edin
Hayatta daima açık fikirli olmalısınız. Açık fikirlilikle flört ederseniz, sizin için her şey daha kolay olur. Eğer sizin ve flörtünüzün birlikte olması gerekiyorsa bu zaman alır. Ve eğer gerçekleşmezse durumu kabul etmelisiniz böylece kendinizi kalp kırıklığından kurtarmış olursunuz.
Ne istediğinizi bilin
Ne istediğinizden emin olup olmadığınızı biliyorsanız, hayatınızda hiçbir kalp kırıklığı yaşamayacaksınız. Gerçekten neyi ve kimi istediğinizi bilin. Aklınızdaki şeyler net olduğunda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.
Kırmızı çizgilere dikkat
İlişkide çıkara dayalı hareketler veya saygısızlık gibi kırmızı çizgiler, ilişkinin geleceğini size bildirir. Sevgililik ilişkisi aşk, arkadaşlık ve anlayış ile ilgilidir. Bunlara dikkat edin.
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