İçinizdeki Disk Jokeyi Ortaya Çıkarın!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Müzik ruhun gıdasıdır. Müziksiz bir yaşam sessiz bir sinemaya benzer, müzik ruhumuzu besleyen ve bize yaşam enerjisi veren bir sanat dalıdır. Kulaklığınızı takıp sevdiğiniz müziği açtığınızda başka diyarlara gidersiniz. Bütün seslerden uzaklaşır, duyguları harekete geçiren notaların dünyasına yolculuk edersiniz.
Günümüzün en popüler ve en gözde mesleği Dj’lik için kolları sıvayın belki de hayatınıza yön verecek ilk adımı atın. Studyo DJ Music Academy'i eğitimleri ihtiyaçlarınızı karşılayacak kapasitede bir yer.
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Tam 180 çeşit müzik akımına hakim olarak, ritim duygunu ve kulağınızı geliştirebilirsiniz. Krallığın sayılan kabininde binlerce kişiyi kendinizi hayran bırakmak istiyorsanız bu workshop sizin kaderiniz olabilir.
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Disk Jokey´lik hakkında geniş bir bilgi sahibi olacağınız bu kısa eğitimle kendi yeteneğinizi görecek ve merak ettiğiniz sadece hobi olarak düşündüğünüz DJ’lik tutkunuzu mesleğe dönüştüreceksiniz.
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Studyo DJ Musıc Academy DJ eğitimleri nota armoni ve dalında uzman ünlü Dj’lerinde tecrübe derslerine katıldığı eğitim standartları ile donanım sağlamış bir stüdyo merkezidir.
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Bütün İzmirlilerin katılabileceği, hayallerinizi gerçeğe dönüştürme fırsatı verecek etkinlik ile kendi yeteneğinizi keşfedin.
Studyo DJ Musıc Academy DJ eğitimlerini İzmir’de gerçekleştirmelerinin nedeni ise konu ve piyasa hakkında DJ'liğe dolayısıyla müzikle yaşayan insanların doğru veya yanlış bilinen her yönüyle bilinçli bir eğitim almalarını sağlamaktır. Peki, bu workshopta neler var diyorsanız; Teknik ekip bilgisinden, ritim duygusunun denemesine kadar her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik Studyo DJ Musıc Academy DJ programları hakkındaki bilgilerle merak ettiğiniz bütün soruları sorabilecek ve ufkunuzu gelişeceksiniz.