Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hormonlar vücuttaki hücrelerin ve organların aktivitesini düzenler. Hormonların dengeli olması vücudun en iyi şekilde çalışmasını, kendimizi enerjik, motive ve iyimser hissetmemizi sağlar. Hormonal dengenin bozulması, uyku yoksunluğuna ve regl döneminde strese neden olabilir.
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Hormonları dengelemenin basit ama oldukça etkili yöntemleri bulunuyor. İşte hormonları doğal yöntemlerle dengelemenin 5 yolu…
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Brokoli
Brokoli özellikle östrojen olmak üzere, sağlıklı cinsel hormonlara sahip olmanızı sağlar. Kadınlar için vazgeçilmez bir hormon olan östrojen sağlıklı bir üreme sistemi ve üreme organlarının gelişimini teşvik eder. Brokolideki fitokimyasallar östrojenin verimli bir şekilde metabolize edilmesine yardımcı olur.
Avokadodaki lif kandaki şeker oranını azaltırken, meyvenin tekli doymamış yağları kan kolesterolünüzü düşürür ve insülin seviyelerini kontrol eder. Ayrıca östrojen seviyelerinizi dengelemenize ve kadınlardaki progesteron üretimini desteklemenizde yardımcı olur.
Çoğu zaman maruz kaldığımız toksinler vücudumuzun gerçek hormon üretmesini engelleyen hormonları taklit eden kimyasallar içerir. Hindistan cevizi yağı, toksinlerin vücut üzerindeki zararlı etkilerini tersine çeviren birçok anti-bakteriyel ve antifungal özelliğe sahiptir.
Kan şekeri dalgalanmaları vücudun stres hormonu olan kortizolü salmasına neden olur. Kinoa tüketmek kortizol seviyesini kontrol altında tutacaktır. Ayrıca B vitamini ile yüklenen kinoa, regl öncesi semptomlardan sizi uzak tutmaya ve östrojen seviyenizi kontrol altında tutmanızı sağlar.