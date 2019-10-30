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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKişisel Gelişim Her Kadının Hayatta Kazanması Gereken 7 Şey
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kişisel Gelişim>Her Kadının Hayatta Kazanması Gereken 7 Şey
Kişisel Gelişim
MAHMURE ÖZEL

Her Kadının Hayatta Kazanması Gereken 7 Şey

Kendi ayakları üzerinde durabilen, kendine güvenen, güçlü ve çevresindekilere de ilham kaynağı olan kadınlardan daha güzel çok az şey vardır şu hayatta.

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Biz de Mahmure editörleri olarak her kadının hayatta kazanması gereken 7 şeyi sıraladık!

2Hayallerinizi kovalayın

Hayallerinizi kovalayın

Hayallerinizin peşinden koşmak ve sevdiğiniz şeyleri yapmak mutluluğun temel kaynağı bize göre. Sadece bir kez yaşıyoruz ve başkaları için yaşanmış bir hayat boşa geçmiş demektir. O yüzden tutkularınızı takip edin, hayallerinizi gerçekleştirmek için elinizden gelenin en iyisini yapın.

3Bağımsız olun

Bağımsız olun

Bağımsızlık sadece fiziksel değil, zihinsel de bir olaydır. Kendi kararlarını alabilen, kimseye bağımlı olmadan yaşayabilen insanlar güçlü insanlardır. Siz siz olun, bağımsızlığınızdan asla ödün vermeyin.

4Kendinizi özgür bırakın

Kendinizi özgür bırakın

Geçmişin hiçbir kinini tutmayın veya hala bilinmeyen geleceği düşünün. Mutlu ve özgür hissedebileceğiniz bir alan yaratın. Unutmayın, affetmek en büyük özgürlüktür.

5Sahip olduklarınız için şükredin

Sahip olduklarınız için şükredin

Sahip olamadığınız şeyler için üzülmek yerine size ait olanlar için minnettar olun. Eksiklikleri görmek, daha iyi hayatları kıskanmak en kolayıdır. Önemli olan elindekinin kıymetini bilmektir. Sahip olduklarınız için şükretmeye başladığınızda çok daha mutlu hissettiğinizi göreceksiniz.

6Hayatınızın aşkını bulduysanız ona sarılın

Hayatınızın aşkını bulduysanız ona sarılın

Aşkı bulmak genellikle zordur. Ancak, aşkın gücüne inanırsanız, her şey sizin için daha kolay olur. Eğer hayatınızın aşkını bulduğunuza inanıyorsanız ona sarılın ve onunla yaşamanın keyfine varın.

7Kısa vadeli planlar yapın

Kısa vadeli planlar yapın

Kısa vadeli hedefleri gerçekleştirmek her zaman daha kolaydır. Hedeflerinize ulaşarak, daha büyük hedeflere ulaşmak için motivasyon elde edersiniz.

8Öz saygı önemli

Öz saygı önemli

Kendine saygı duymayan insana kimse saygı duymaz. Ve kendine saygı duymayan insan kimseye saygı duyamaz. Kendinizi her halinizle sevin, bedeninizi, yaptığınız işi, arkadaşlarınızı, ailenizi olduğu gibi kabul edin. Kendinize saygı duymak, çevrenizdekilerde saygı uyandırmanın en önemli adımıdır.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy

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