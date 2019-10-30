Her Kadının Hayatta Kazanması Gereken 7 Şey

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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1
Biz de Mahmure editörleri olarak her kadının hayatta kazanması gereken 7 şeyi sıraladık!
2
Hayallerinizi kovalayın
Hayallerinizin peşinden koşmak ve sevdiğiniz şeyleri yapmak mutluluğun temel kaynağı bize göre. Sadece bir kez yaşıyoruz ve başkaları için yaşanmış bir hayat boşa geçmiş demektir. O yüzden tutkularınızı takip edin, hayallerinizi gerçekleştirmek için elinizden gelenin en iyisini yapın.
3
Bağımsız olun
Bağımsızlık sadece fiziksel değil, zihinsel de bir olaydır. Kendi kararlarını alabilen, kimseye bağımlı olmadan yaşayabilen insanlar güçlü insanlardır. Siz siz olun, bağımsızlığınızdan asla ödün vermeyin.
4
Kendinizi özgür bırakın
Geçmişin hiçbir kinini tutmayın veya hala bilinmeyen geleceği düşünün. Mutlu ve özgür hissedebileceğiniz bir alan yaratın. Unutmayın, affetmek en büyük özgürlüktür.
5
Sahip olduklarınız için şükredin
Sahip olamadığınız şeyler için üzülmek yerine size ait olanlar için minnettar olun. Eksiklikleri görmek, daha iyi hayatları kıskanmak en kolayıdır. Önemli olan elindekinin kıymetini bilmektir. Sahip olduklarınız için şükretmeye başladığınızda çok daha mutlu hissettiğinizi göreceksiniz.
6
Hayatınızın aşkını bulduysanız ona sarılın
Aşkı bulmak genellikle zordur. Ancak, aşkın gücüne inanırsanız, her şey sizin için daha kolay olur. Eğer hayatınızın aşkını bulduğunuza inanıyorsanız ona sarılın ve onunla yaşamanın keyfine varın.
7
Kısa vadeli planlar yapın
Kısa vadeli hedefleri gerçekleştirmek her zaman daha kolaydır. Hedeflerinize ulaşarak, daha büyük hedeflere ulaşmak için motivasyon elde edersiniz.
8
Öz saygı önemli
Kendine saygı duymayan insana kimse saygı duymaz. Ve kendine saygı duymayan insan kimseye saygı duyamaz. Kendinizi her halinizle sevin, bedeninizi, yaptığınız işi, arkadaşlarınızı, ailenizi olduğu gibi kabul edin. Kendinize saygı duymak, çevrenizdekilerde saygı uyandırmanın en önemli adımıdır.