Her Kadının Dolabında Olması Gereken 10 Parça

3- Kot pantolon: Kot pantolon günlük kullanıma uygun bir parçadır. Rahat ve basit bir şekilde kombinlenir. Siyah jean veya kot tercih edebilirsiniz. Topuklu ayakkabılar ve takılar ile resmi görünmenizi sağlarken, spor ayakkabılar ile de spor görünmenizi sağlayan bir parçadır.