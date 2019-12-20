Her Kadının Bilmesi Gereken Kore Güzellik Sırları

Cildinizi fırçalayın Kore’de yaşayan kadınlar her gün yüzlerini yumuşak kıllı bir fırçayla temizler. Cildinizi günlük olarak bu şekilde temizlemeleri cilt tonunu iyileştirmeye yardımcı olur ve ölü cilt hücrelerinden arınmalarını sağlar. Ayrıca yüze sürülen herhangi bir kremin veya serumun emilim gücünü bu sayede arttırırlar.