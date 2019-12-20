Asyalı kadınlar doğal bakımları ve ev yapımı güzellik ürünleri sayesinde kusursuz tenleri ve genç ciltleriyle dünyaca tanınmıştır. Asyalı kadınların güzelliğinin altında yatan sebepler mükemmel bir ten, doğru cilt bakımı, yüz masajı ve sağlıklı beslenmekten geçiyor.
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1
Asyalı kadınlar gibi her zaman güzel görünmek istiyorsanız Kore güzellik rutinlerini öğrenerek hayatınızda yeni bir güzellik anlayışı edinebilirsiniz. İşte her kadının bilmesi gereken Kore güzellik sırları...
2
Cildinizi fırçalayın
Kore’de yaşayan kadınlar her gün yüzlerini yumuşak kıllı bir fırçayla temizler. Cildinizi günlük olarak bu şekilde temizlemeleri cilt tonunu iyileştirmeye yardımcı olur ve ölü cilt hücrelerinden arınmalarını sağlar. Ayrıca yüze sürülen herhangi bir kremin veya serumun emilim gücünü bu sayede arttırırlar.
3
Erken yaşta cilt bakımı
Koreli kadınlar genç yaşta ebeveynleri tarafından nasıl cilt bakımı yapılacağını rutin bir şekilde öğreniyorlar. Koreli genç kadınlar günlük olarak ciltlerini sürekli nemli tutar ve bu şekilde ciltlerinin pul şeklinde dökülmesi engellenir. Ayrıca yüzlerini masaj yaparak nemlendirmeleri çok önemlidir.
4
Kağıt maskeleri kullanın
Kağıt maskeler, cildi nemlendiren ve yeni hücrelerin büyümesini sağlayan serumlar ve uçucu yağlar ile aşılanmıştır. Koreli kadınlar bu ürünü günde 1 veya 2 kez kullanıyorlar. Tek yapmanız gereken yüzünüze kağıt bir maske uygulamak ve yaklaşık 10 dakika beklemektir.
5
Esansiyel yağlar kullanın
Koreli kadınlar kusursuz derileri için uçucu yağları sık sık kullanıyorlar. Genelde sabahları parlatıcı yüz yağı ile birlikte gül bazlı yağ kullanırlar. Lavanta esansiyel yağı kullanarak yaşlanmaya karşı savaşır ve genişlemiş gözenekleri azaltma etkisinden dolayı onları her yaşta genç görmek mümkün.
6
Arpa çayı
Kavrulmuş arpa çayı, Kore'de çoğu restoran ve kafede bulunur. Sağlık uzmanlarına göre arpa çayı kilo kaybını neden olur, kan dolaşımını arttırır ve cilt tonunun eşitlenmesini sağlar.
7
Temizleyici kullanın
Parlak bir cilde sahip olmak için 2 yöntem deneyin. Sıvı veya yağ kıvamında bir temizleyici alın ve yüzünüze uygulayın ardından ılık su ile yıkayın. Ardından köpüren bir temizleyiciyle yüzünüzü temizleyin. Bu sayede cildinizin arınmasını ve yüzünüzde sivilce çıkmasını önlemiş olursunuz.
8
Vücudunuza önem verin
Yediğiniz ve içtiğiniz her şeyin cildiniz üzerinden doğrudan bir etkisi vardır. Koreli kadınlar ciltlerini genç tutmak için doğal beslenir. Ginseng, pu-erh çay ve yeşil çay Korelilerin vazgeçilmezleri arasındadır.
9
Lifli peeling
Bir bezi suya batırın ve ardından dairesel hareketlerle yüzünüze masaj yapın. Koreli kadınlar bu tekniği kırışıklıkları önlemek ve kan akışını hızlandırmak için kullanırlar.