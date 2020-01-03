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GeriÜnlü Kombinleri Her Daim Şık: Jennifer Lopez'in Spor Stili
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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>Her Daim Şık: Jennifer Lopez'in Spor Stili
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL

Her Daim Şık: Jennifer Lopez'in Spor Stili

Spor tutkusuyla bilinen Jennifer Lopez, vaktinin çoğunu spor salonunda geçiriyor. Spor çıkışlarında görüntülenen ünlü yıldız tayt ve sweatlerle kombinlediği lüks çantalarıyla kameralara yansıyor.

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Her durumda adından söz ettiren Jennifer Lopez'in spor stilini mercek altına aldık.

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Jennifer Lopez 2019 yılında bize neler yaşatmadı ki... Alex Rodriguez ile nişanlandı, 2000 yılında katıldığı Grammy töreninde giydiği ikonik Versace tasarımı elbisenin bir benzerini giyerek yeniden podyuma çıktı.

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Hustlers filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında 2020 Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterildi... Yılın ikonu seçildiği amerikan GQ dergisinin yılın erkekleri sayısında kapak oldu...

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Ama ne olursa olsun Jennifer Lopez'in hayatında değişmeyen şeylerden birisi de spor. 50 yaşındaki Amerikalı yıldız, muhteşem vücudunu disiplinli bir şekilde yaptığı spor programına borçlu.

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Sık sık spor salonundan çıkarken görüntülenen yıldız, tayt ve sweat üstlerle kombinlediği lüks çantalarıyla şıklığından ödün vermiyor.

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Spor tutkunu olan Lopez; vücut hatlarını belli eden şık taytları, lüks çantası ve elinde içeceğiyle görüntüleniyor.

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Fotoğraflar: Backgrid USA

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