MAHMURE ÖZEL
Hem Saça Hem Cilde İyi Geliyor: Bıttım Sabunu Nasıl Kullanılır?
Bıttım sabunu, en doğal güzellik ürünlerinden biri olarak adlandırılıyor. Saçları gürleştirdiği, cildi güzelleştirdiği söylenen bıttım sabunu hakkında merak edilenleri açıklıyoruz.
Bıttım sabunu nedir?
Bıttım sabunu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Siirt şehrinde yetişen bir bitkidir. En çok bilinen yetişme bölgesi Siirt olduğu için orasıyla özdeşleşse de, esas çıkış yeri Mardin’dir. Yabani fıstık bitkisi ile menengiç ağacının yağından elde edilir.
Doğal bıttım sabununu nasıl anlayabiliriz?
Bıttım sabunu melengiç yağından yapıldığı için genellikle koyu yeşil bir renk alır. Zaman geçtikçe ve içindeki su kaybolduğu için rengi koyulaşır. Günümüzde popülaritesinin artmasından dolayı kar amacı güdülerek fabrikasyon çıkışlı çok fazla bıttım sabunu üretiliyor. Bu sabunlar cildimiz ve saçlarımız için işe yarayan doğal içerikleri kaybedilerek üretildiği için beklediğimiz etkiyi almamız mümkün olmuyor. Bu yüzden, dikkat etmeniz gerekiyor. Rengine bakarak hakiki bir bıttım sabununu anlayabilirsiniz.
Bıttım sabunu nasıl kullanılır?
Doğal ürünleri kimyasal ürünlerle bir arada kullanmak doğal ürünün etkisini yok edebilir. Bu yüzden doğal bıttım sabunuyla bir arada kimyasal içerikli bir ürün kullanmamalısınız. Saçlarınızı ıslattıktan sonra bıttım sabunuyla saçlarınızı köpürttün, saç derinize birkaç dakika masaj yapın. Her yıkamada kullanmak istemezseniz bir yıkamada bıttım sabunu, bir yıkamada doğal içerikli bir şampuan kullanabilirsiniz.
Bıttım sabununu cilt temizliği için de kullanabilirsiniz. Akşam uyumadan önce yüzünüzü bıttım sabunu ile yıkayabilirsiniz.
Bıttım sabununun faydaları
-Saç dökülmelerine karşı saç derisine gerekli yararı sağlayarak dökülmeleri en aza indirir.
-Kepeklerle savaşır. Saç derisinde olan kepeklerin azalmasını sağlar ve saç derisini besleyerek kepek oluşumunu engeller.
-Saçların beyazlamasını geciktirir ve beyazlaşan saçlarınızı kendi saç renginizde çıkmasını sağlar. Bıttım sabununu düzenli kullanarak birkaç ay içerisinde kırlaşan saçlarınızın eski renginde çıkmaya başladığını görebilirsiniz.
-Cilt ve saç derisi hastalıklarını tedavi eder. İçeriğinde antiseptik bakteri öldürücü özelliği vardır. Ciltteki ve saç derisindeki bakterileri öldürür. Egzama, cilt kuruluğu, mantar, saç derisinin pul pul dökülmesi ve yüzde çıkan aknelere karşı iyileştiricidir.
-Saç derisine ve cilde nem takviyesi yapar. Eğer kuru bir cildiniz veya nemini kaybetmiş saçlarınız varsa Bıttım sabunu kullanarak cildinizin veya saçınızın nem dengesini yerine getirebilirsiniz. Ayrıca saçın daha parlak ve dolgun görünmesine de yardımcı olur.
-Cilt bakımınıza bıttım sabunu eklemeniz siyah noktaların görünümünü azaltırken gözeneklerinizin de sıkılaşmasını sağlar.
-Saçtaki ve ciltteki sebum derecesini dengeler.
-İşlem görmüş saçları onarır.
-En bilinen ve kanıtlanmış faydalarından biri ise, varisleri azaltıp rahatlatmaya yardımcı olur.
Kaynak Fotoğraflar: iStock
7