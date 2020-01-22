Hem Saça Hem Cilde İyi Geliyor: Bıttım Sabunu Nasıl Kullanılır?

Bıttım sabunu nasıl kullanılır? Doğal ürünleri kimyasal ürünlerle bir arada kullanmak doğal ürünün etkisini yok edebilir. Bu yüzden doğal bıttım sabunuyla bir arada kimyasal içerikli bir ürün kullanmamalısınız. Saçlarınızı ıslattıktan sonra bıttım sabunuyla saçlarınızı köpürttün, saç derinize birkaç dakika masaj yapın. Her yıkamada kullanmak istemezseniz bir yıkamada bıttım sabunu, bir yıkamada doğal içerikli bir şampuan kullanabilirsiniz.



Bıttım sabununu cilt temizliği için de kullanabilirsiniz. Akşam uyumadan önce yüzünüzü bıttım sabunu ile yıkayabilirsiniz.