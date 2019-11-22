Hayvanlar Alemi, Lunapark ve Su Parkurlarıyla Eğlence Dorukta!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’nin ve çevre ülkelerin ilk büyük kedi parkı olan Aslan Park’ta heyecan verici dakikalar sizi bekliyor. Viaport Marina’da açılan Aslan Park, 8 dönüm alan üzerinde kuruldu. Büyük kedilerin türlerine göre farklı üniteler barındıran Aslan Park, ekranlarda gördüğünüz hayvanları çok yakından görme ve onları daha iyi tanıma fırsatı sunuyor.
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Aslan Park, doğal yaşam ortamlarında yaşayamayan ve yaşayamayacak olan hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Aslan Park’taki tüm türler Avrupa’daki parklardan getiriliyor ve burada onlara, yaşadıkları parklardan daha iyi olanaklar sağlanması hedeﬂeniyor.
Aslan Park; sizin büyük kedileri yakından görmeniz için özel olarak dizayn edildi. Büyük kediler, burada tel kafeslerin içerisinde değil, ferah cam odalarda yaşıyor. Böylelikle hem onlar daha rahat bir hayat sürüyor hem de siz bu hayatı çok daha net görebiliyorsunuz.
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Aslan Park’ta ayrıca; çocuklara hayvan sevgisi aşılayabilmek ve hayvanların dünyasını daha iyi anlatabilmek için, parkta yaşayan yavruları belli yaşa gelene kadar sevebilir, onları ellerinizle besleyebilirsiniz.
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Dünyanın ilk iklim temalı akvaryumu olan Timsah Park'ta ise farklı iklim kuşakları içerisinde yaşayan binlerce deniz altı canlısının yaşamlarını gözlemleyebileceksiniz.
Eğitim ve eğlencenin bir araya geldiği Timsah Park'ta 47 farklı temalı sergide 12.000’in üzerinde deniz canlısı sizleri bekliyor. Boğaziçi’nin tarihine su altından bakarak, İstanbul’un en uzun su altı akvaryum tünelinde köpekbalıklarıyla dolu bir dünyanın kapılarını aralamak isterseniz...
Timsah Park’ta şu an 2 büyük, 7 küçük toplam 9 timsahın görmenin yanı sıra; biberonla Koi ve Vatoz balığı besleme aktivitelerine katılabilir, sadece Timsah Park'ta sergilenen canlı türleri hakkında rehberlerden bilgi alabilirsiniz.
Dünyanın ilk 9 fonksiyonlu marina ve yaşam merkezi olma özelliğini taşıyan ve tamamı deniz üstünde tasarlanmış Tema Park, her yaştan misafirlerine benzer bir eğlence deneyimi ve güzel bir gün geçirmeyi vadediyor. Dünyanın en heyecan verici hız trenleri arasında olan Red Fire ile birlikte toplam 28 ayrı eğlence ünitesinde doyasıya eğlenebilirsiniz.
Tüm bunların yanında, Marina Aquapark Waterland’de birbirinden keyifli su parkurlarıyla adrenalini hat safhada yaşayacak, heyecanlı ve birbirinden farklı kaydıraklar ile gün boyu eğlencenin keyfini çıkarabileceksiniz.
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Birbirinden güzel aktivitelerle, ailecek muhteşem bir gün geçirmek için Tuzla Viaport Marina’daki eğlence dünyasına muhakkak uğrayın.