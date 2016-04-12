Hangi Doğal Sabun Neye İyi Geliyor?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Çeşitli bitki özleriyle hazırlanan doğal sabunlar kanıtlanmış faydalarıyla biliniyor. Öyle ki cildimizde oluşan sivilcelenme, kırışıklar ve sarkmalardan saç bakımına kadar pek çok alanda etki sağlıyor.
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Peki birçok faydası olan bu sabunlar hangi derdin çözümü? İşte sabun çeşitleri ve faydaları...
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Kil özlü sabun
İçerdiği özler sayesinde cilt bakımında çok yönlü bir sabundur. Derin bir temizleyici olup kiri epidermisin derinliklerinden çıkarır. Cildi besler, sağlıklı bir görünüm kazandırır. Özellikle siyah noktaların giderilmesinde etkilidir.
Zeytinin içeriğindeki tüm faydalı mineralleri bünyesinde barındıran zeytinyağlı sabun, çok eski çağlardan bu yana özellikle kadınların saç ve cilt güzelliği için kullandıkları doğal bir çözüm. Kendine has hafif ve ferahlatıcı kokusu olan zeytinyağlı sabun, aynı zamanda yüksek oranda E vitamini içerir. Saçlara doğal bir yumuşaklık verir. Saçların elektriklenmesini önleyerek, parlaklığını da artırır. Doğal içeriği sayesinde saç köklerini besler, saç dökülmesini önler ve saçların hızlı uzamasını sağlar.
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Tarçın özlü sabun
İçeriğindeki tarçın ekstresi ve tarçın özleri banyonuzu SPA etkisi ile keyfe dönüştürür. Tarçın sabunu ile yapacağınız sıcak su banyosu, gün boyu yaşadığınız stresi atmanızı sağlar. Tamamen bitkisel yağlardan elde edilen tarçın sabunu, cildinizi pamuksu bir görünüme kavuştururken istenmeyen cilt rahatsızlıklarının da giderilmesine destek olur.
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Bıttım sabunu
Yabani fıstık olan bıttım ve menengiç yağından yapılan bir sabun çeşididir. Saç köklerini besler, kepeği, yağlanmayı önleyip kuru saçları nemlendirir. Antiseptik özelliğinden dolayı saç diplerindeki yara ve tahrişleri tedavi edici özelliği vardır.
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Argan yağlı sabun
Hassas ciltlerin eski yumuşaklığına ve esnekliğine kavuşmasına yardım ederek cilde rahatlık hissi verir. Argan yağının yaşlanmayı geciktirici özelliği sayesinde cildi nemlendirir ve besler. Cilt kuruluğuna karşı savaşır. Saçları hızlı biçimde nemlendirir ve güzelleştirir.
7
Çörek otlu sabun
Çörek otu yağının canlandırıcı ve arındırıcı özelliğinden faydalanan muhteşem bir cilt sabunudur. İçeriğinde bulunan cilt besleyici yağ asitleri sayesinde cildinizi nemlendirir, canlandırır ve peeling etkisi ile ölü hücrelerden arınmasına yardımcı olur.
8
Damla sakızı özlü sabun
İçeriğindeki damla sakızı özleri ile cildinizin kaybettiği esnekliği geri kazanmasına yardımcı olur. Yorulan ve sarkan cildin toparlanmasını sağlar. Düzenli kullanımda cilt sıkılığını arttırır.
9
Lavanta sabunu
Lavantanın rahatlatıcı, uyarıcı etkisi ve hoş kokusu cilde tazelik ve canlılık verir. Düzenli kullanımda sivilceleri azaltır.
10
Gül yaprağı sabunu
Hassas ciltler için makyaj temizliğinde kullanılır. Etkili bir temizleme sağlarken cildi bakterilerden de arındırır.
11
Papatya özlü sabun
Papatya çiçeklerinden elde edilen yağdan üretilen papatya sabunu düzenli kullanıldığında cildi güzelleştirir, cildin parlaklığını geri kazanmasına ve saçların güçlenmesine yardımcı olur.
12
Defne yağlı sabun
İçeriğindeki defne yağı ve defne özleri sayesinde cildin yatışmasına ve ferahlamasına yardımcı olur. Saç üzerindeki kepek oluşumunu engeller.
13
Defne yağlı sabun
İçeriğindeki defne yağı ve defne özleri sayesinde cildin yatışmasına ve ferahlamasına yardımcı olur. Saç üzerindeki kepek oluşumunu engeller.
14
Çay ağacı sabunu
Cildinizdeki lekeleri ve fazla yağlanmayı önler. Gözeneklerin sıkılaşmasına, lekelerin ve siyah noktaların görünümünün azalmasına yardımcı olur.