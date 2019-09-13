Hangi Bitki Çayı Neye İyi Geliyor?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bitki çayları hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Peki, yararları ve yan etkileri hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Zayıflama amaçlı tüketilen hiçbir bitki çayının, yağ yakımını direkt olarak sağlamadığına dikkat çeken Dyt. Psk. Meryem Berrin Ak, hangi bitki çayının ne için tüketilmesi gerektiğini anlattı.
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1
AŞIRI TÜKETİMİ ZARAR VEREBİLİR
Düzenli olarak tüketildiğinde pek çok faydasının bulunduğu kanıtlanan bitki çaylarının aşırı tüketimi, sağlığa zarar verebiliyor. Dyt. Psk. Meryem Berrin Ak, bitki çayı tüketmeden önce içeriği hakkında yeterince araştırma yapılmalı, ayrıca yaş grubu, ergenlik ve hamilelik gibi özel durumların da göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti. Ak, hamilelerin kafein içermeyen çayları, ergenlik çağındaki bireylerin ise vitamin ve mineral içerikli çayları tüketmesinin faydalı olacağına dikkat çekti.
2
SİNAMEKİ ÇAYI
Özellikle kabızlık tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Zayıflamak için de tercih edilen sinameki çayı, üç haftadan fazla tüketildiğinde bağırsaklarda kronik tembelliğe, kalıcı hasara hatta uzun vadede tümörlere bile neden olabilir. Crohn hastalığı, ülseratif kolit, apandisit, mide iltihabı ve hemoroid olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır; kalp hastalığı olan kişiler kontrollü tüketmelidir. Aynı zamanda sinameki ilaçlarla etkileşime girebilen bir bitki olduğundan, sürekli kullanılan ilaç varsa doktora danışılarak tüketilmelidir.
3
ADAÇAYI
Yumuşak bir içimi olan ve strese iyi gelerek sakinleşmeye yardımcı olan adaçayı, doğal bir antioksidan kaynağıdır. Vücudunuzda var olan zararlı toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Karaciğeri temizler ve safra kesesinin çalışmasını sağlar. Ayrıca gargara suyu olarak kullanıldığında boğaz ağrılarına da iyi gelir. Fakat gebe ve çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. Tansiyon artırıcı özelliği olduğundan kalp hastaları dikkatli tüketmelidir. Eğer adaçayı tüketmemesi gereken grupta değilseniz, günde iki-üç fincan tüketebilirsiniz.
4
ZENCEFİL ÇAYI
Soğuk algınlığı, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının yanı sıra diyabet hastalığına da olumlu etkileri bulunur. Ancak zencefil safra salgısını arttırdığı için safra kesesiyle ilgili rahatsızlığı olanların, bu çayı uzman kontrolünde tüketmesi gerekir. Hamilelikte bulantı ve kusmayı önlediği için de kullanılan zencefilin, 1 gr’ın üzerinde alınması adet söktürücü etkisi nedeniyle düşük riski oluşturabiliyor. Bu nedenle bir uzmana danışılmalı ve güvenli doz aralığında zencefil kullanılmalıdır.
5
REZENE ÇAYI
Hazımsızlık ve gaz gibi mideye bağlı bütün problemlerin çözümü için içilebilir. Aynı zamanda tüm hayat akışını olumsuz etkileyen kronik kabızlık durumunda da güvenle kullanılabilecek bir metabolizma destekçisidir. Ancak laksatif etkisi nedeniyle günde iki fincandan fazla tüketilmemelidir.
6
MATE ÇAYI
İçeriğindeki kafein sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Dolayısıyla zayıflama üzerinde etkilidir. İdrar atıcı etkisi de bulunan mate çayı, terlemeye ve ödem atmaya yardımcıdır. Ancak kalp damar hastalıklarında ve yüksek tansiyonda kullanılması önerilmeyen bir bitki çayıdır. Kullanım miktarı günde iki fincanın üzerinde olmamalıdır.
7
BEYAZ ÇAY
En az işlem görmüş ve antioksidan içeriği en yüksek olan bitki çayıdır. Son yıllarda özellikle kilo problemlerinde tüketilmeye başlanan beyaz çay; sindirimi kolaylaştırır, cilde esneklik verir, cildin yaşlanmasını geciktirir, iyi kolesterolü yükseltip kötü kolesterolü düşürür, hafızayı kuvvetlendirir ve vücutta yağ depolanmasını baskılar. Günlük içeceğiniz iki fincan beyaz çayla yağ depolanmasını azaltabilirsiniz. Fakat beyaz çay az miktarda da olsa kafein içerir ve aşırı tüketilmesi sonucunda çarpıntı ve uykusuzluk gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle tansiyon hastalarının, gebe veya emziren kadınların uzak durması gerekmektedir.
8
KEKİK ÇAYI
Öksürük, hazımsızlık, boğaz ağrısı, soğuk algınlığı, stres, romatizma ve baş ağrısı gibi birçok rahatsızlığa fayda sağlıyor. Fakat tansiyonu düşürücü etkisinden dolayı kekik çayı, sanılanın aksine olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle yüksek tansiyonu olan ve ilaç kullanan kişiler, bu çayı uzman kontrolünde ve ilaç içtikten iki saat sonra tüketebilirler.
9
YEŞİL ÇAY
Güçlü bir antioksidan olup kansere karşı korur, bağışıklık sistemini destekler, kan şekerini dengeler, kolesterol seviyesini düşürür, fazla ödemin atılmasına yardım eder, hatta yaşlanmayı bile geciktirir. Saymakla bitmeyen faydalarının yanında içeriğindeki epigallokateşin gallat sayesinde metabolik hızı arttırır. Bu nedenle sıklıkla zayıflama amaçlı tercih edilmektedir. Mucizevi özelliklerinden yararlanmak için günde en az iki fincan yeşil çay ile ara öğünlerinize sağlık katabilirsiniz. Ancak içerisinde kafein bulunduğundan hipertansiyonu olan kişiler yeşil çayı günlük bir-iki fincandan fazla tüketmemelidir.
10
PAPATYA ÇAYI
Halk arasında genellikle rahatlatma ve uyku problemlerindeki olumlu etkileriyle bilinen bitki çayıdır. Papatya çayı; adet dönemi kasılmalarına, stres ve kaygıya, romatizma rahatsızlıklarına, cilt ve deri problemlerine, alerjik durumlara, bağırsak sorunlarına, diş eti rahatsızlıklarına iyi gelir. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olur. Fakat sinir sistemi üzerinde ciddi etkileri olduğu için epilepsi hastalarının kullanması önerilmez. Geçmişinde hormon dengesizliği bulunan kadınların da tüketmeden önce doktora danışmaları gerekir.
11
KUŞBURNU ÇAYI
İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini korur ve güçlendirir. Soğuk algınlığı, nezle, grip ve romatizma gibi hastalıkların doğal tedavisinde son derece etkilidir. Fakat fazla tüketimi deride kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara, ağızda ve sindirim sisteminde tahrişe yol açabileceğinden günlük üç fincandan fazla tüketilmemelidir.