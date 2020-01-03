Hamilelikte Doğru Sanılan 10 Yanlış

Yanlış: Evdeki kedi veya köpeği uzaklaştırmak gerekir! Doğrusu: Kedilerin, özellikle de sokağa çıkarılan kedilerin en büyük tehlikesi, bazılarının dışkılarında toksoplazma adı verilen ve doğmamış bebekte enfeksiyon yarattığında ciddi durumlara yol açabilen bir parazitin olması. Ev kedilerinde bu parazit nadir görülmekle beraber, parazit kedinin dışkısıyla bulaştığı için önlem olarak kedinizin dışkı kabını başka birinin değiştirmesini sağlayabilirsiniz.



Kediyi sevmenizde, ona dokunmanızda ise bir sakınca yok. Köpeklerin en büyük tehlikesi ise "köpek kisti" adı verilen, yine bir parazit tarafından oluşturulan ve sıklıkla karaciğer yerleşimli kistlere neden olabilmeleri. Hamilelikte bu enfeksiyon geçirildiğinde enfeksiyonun bebek üzerinde olumsuz bir etki yaratması beklenmemekle birlikte, yine de köpeğinizin bakımını başka birinin üstlenmesinde fayda var.