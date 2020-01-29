Hailey Baldwin Justin Bieber: Seasons Galası Stili

Hailey Baldwin’in oversize sweatshirtler ve pantolonlar içinde en salaş haliyle bile oldukça gösterişli göründüğünü biliyoruz. Ama Los Angeles’da gerçekleşen galanın kırmızı halısına bu kez herkesi şaşırtacak bir görünümle çıktı.
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Justin Bieber kendi galasına bir kazak ve pembe bir pantolonla katılırken, Hailey ışıltılı, transparan siyah midi bir elbiseyle tüm cazibesiyle eşinin galasına katıldı.
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Baldwin’in seksi ve ışıltılı elbisesi ünlü moda tasarımcısı Zuhair Murad tarafından tasarlanmıştı. Elbise, tasarımcının 2020 İlkbahar koleksiyonundan bir parçaydı.
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Kalp şeklinde bir dekolte kısmı ve göğüs altında karın kaslarına dikkat çeken bir dekoltesi olan elbise siyah pullarla kaplıydı. Elbise her detayıyla Hailey Baldwin’in kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.
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Hailey; meşhur nişan yüzüğü, elmas halka küpeleri ve ince bantlı sade siyah bir topuklu ayakkabı ile elbisesini kombinlemişti.
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Sade, nötr bir makyaj ve 90’lardan esinlenen topuz yaptığı saçlarına önden dalgalı parçalarını bırakarak her zamanki taze ve canlı stilini tamamladı.
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Web sitesinde Pazartesi günü yayınlanan Justin Bieber: Seasons, Bieber'ın yeni müzik yaratma süreci ve yeni albümü için motivasyon görüntülerinin de yer aldığı 10 bölüm içeriyor.
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Dizide ayrıca, Bieber'ın düğünü ve daha önce hiç görülmemiş görüntüleri de dahil olmak üzere Bieber'ın özel hayatının perde arkası da eklendi.
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Belgesel hakkında konuşan Justin Bieber, “Bu işe ilk başladığımda YouTube bana müziğimi, deneyimlerimi ve hayranlarımla anlarımı paylaşacak bir platform önermişti. Bu projede YouTube ile ortak olmak çok iyi hissettiriyor. Hayranlarımın da bu yolculuğun bir parçası olmasını istiyorum” dedi.
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Justin Bieber: Seasons adını taşıyacak olan belgesel hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.
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Hailey Baldwin Justin Bieber: Seasons Galası Stili