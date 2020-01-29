Hailey Baldwin Justin Bieber: Seasons Galası Stili

Belgesel hakkında konuşan Justin Bieber, “Bu işe ilk başladığımda YouTube bana müziğimi, deneyimlerimi ve hayranlarımla anlarımı paylaşacak bir platform önermişti. Bu projede YouTube ile ortak olmak çok iyi hissettiriyor. Hayranlarımın da bu yolculuğun bir parçası olmasını istiyorum” dedi.