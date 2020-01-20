Hacamat Tedavisinin 8 Faydası

Eskiden kupa veya bardak içinde ateş yakılıp, negatif basınç oluşturularak kupa uygulanırdı. Günümüzde pompa ile içinde negatif basınç oluşturacak mekanizması olan bu maksatla yapılmış kupalar kullanmaktadır. Hacamat yapılacak yerlere bu kupalar uygulanarak, pompa ile negatif basınç oluşturulur. Oluşan negatif basınçla cilt kupa içine doğru çekilir ve buraya kanın birikmesi sağlanır. Eğer tedaviye hacamat da ilave edilecekse kupalar alınarak pembeleşen bu gölgelere steril neşter ile çok küçük çizikler atılır ve üzerlerine tekrar kupa uygulanır. Kupa için sızan kanla dolar. Gerekirse bu işlen iki defa tekrarlanabilir