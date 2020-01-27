Grammy 2020 Kazananları Belli Oldu! İşte Ödül Gecesi Yaşananlar...
Müzik dünyasının 'Oscar'ı olarak bilinen Grammy Ödülleri, 62. kez sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Staples Center'da düzenlenen ödül törenine, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın acısı damga vurdu.
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Sunuculuğunu bu yıl ikinci kez ABD'li şarkıcı Alicia Keys'in yaptığı törenin açılışında, helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant anıldı.
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Ödül töreninden sadece birkaç saat önce hayatını kaybeden basketbol ikonu Kobe Bryant'ı anarak geceye başlayan Alicia Keys, "Burada müziğin en iyi gecesini ve müziği en iyi yapan sanatçıları kutluyoruz ama şimdi dürüst olmak gerekirse hepimiz büyük bir üzüntü hissediyoruz. Los Angeles, Amerika ve dünya çapında bir kahramanı kaybetti. Şu anda Kobe ve kızı Gianna ruhlarımızda, kalplerimizde, dualardalar, bu binadalar. Bir dakikanızı ayırın ve onları içinizde hissedin, gücümüzü ve desteğimizi aileleriyle paylaşın" diye konuştu.
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Gecenin açılış performasını sergileyen pop şarkıcısı Lizo, Kobe Bryant'ı unutmadı, performansına "Bu gece senin için Kobe" sözleriyle başladı.
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Müzik dünyasının en prestijli ödülü olan Grammy Ödülleri törenine 18 yaşındaki Billie Eilish rüzgarı esti. Genç şarkıcı, yılın kaydı, yılın albümü, yılın şarkısı başta olmak üzere 5 dalda ödül alarak geceye damga vurdu.
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Yılın Kaydı
'Bad Guy' - Billie Eilish
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Yılın Albümü
'We All Fall Asleep, Where Do We Go?' - Billie Eilish