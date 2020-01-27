MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKültür Sanat Grammy 2020 Kazananları Belli Oldu! İşte Ödül Gecesi Yaşananlar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Grammy 2020 Kazananları Belli Oldu! İşte Ödül Gecesi Yaşananlar...
Kültür Sanat
MAHMURE ÖZEL

Grammy 2020 Kazananları Belli Oldu! İşte Ödül Gecesi Yaşananlar...

Müzik dünyasının 'Oscar'ı olarak bilinen Grammy Ödülleri, 62. kez sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Staples Center'da düzenlenen ödül törenine, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın acısı damga vurdu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Sunuculuğunu bu yıl ikinci kez ABD'li şarkıcı Alicia Keys'in yaptığı törenin açılışında, helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant anıldı. 

2

Ödül töreninden sadece birkaç saat önce hayatını kaybeden basketbol ikonu Kobe Bryant'ı anarak geceye başlayan Alicia Keys, "Burada müziğin en iyi gecesini ve müziği en iyi yapan sanatçıları kutluyoruz ama şimdi dürüst olmak gerekirse hepimiz büyük bir üzüntü hissediyoruz. Los Angeles, Amerika ve dünya çapında bir kahramanı kaybetti. Şu anda Kobe ve kızı Gianna ruhlarımızda, kalplerimizde, dualardalar, bu binadalar. Bir dakikanızı ayırın ve onları içinizde hissedin, gücümüzü ve desteğimizi aileleriyle paylaşın" diye konuştu.

3

Gecenin açılış performasını sergileyen pop şarkıcısı Lizo, Kobe Bryant'ı unutmadı, performansına "Bu gece senin için Kobe" sözleriyle başladı. 

4

Müzik dünyasının en prestijli ödülü olan Grammy Ödülleri törenine 18 yaşındaki Billie Eilish rüzgarı esti. Genç şarkıcı, yılın kaydı, yılın albümü, yılın şarkısı başta olmak üzere 5 dalda ödül alarak geceye damga vurdu. 

5Yılın Kaydı

Yılın Kaydı

'Bad Guy' - Billie Eilish

6Yılın Albümü

Yılın Albümü

'We All Fall Asleep, Where Do We Go?' - Billie Eilish

7En İyi Yeni Sanatçı

En İyi Yeni Sanatçı

Billie Eilish

8Yılın Şarkısı

Yılın Şarkısı

'Bad Guy' - Billie Eilish, O’Connell & Finneas O’Connell

9En İyi Rap Performansı

En İyi Rap Performansı

'Higher' - DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend

10En İyi Rap Albümü

En İyi Rap Albümü

'IGOR' - Tyler, The Creator

11En İyi Pop Solo Performansı

En İyi Pop Solo Performansı

'Truth Hurts' - Lizzo

12En İyi Pop İkili/Grup Performansı

En İyi Pop İkili/Grup Performansı

'Old Town Road' - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

13En İyi Pop Vokal Albümü

En İyi Pop Vokal Albümü

'When We All Fall Asleep, Where Do We Go' - Billie Eilish

14

En İyi Derleme Soundtrack: 'A Star Is Born' - Lady Gaga & Bradley Cooper

En İyi Soundtrack Şarkısı : 'Chernobyl' - Hildur Guðnadóttir

15En İyi Rock Performansı

En İyi Rock Performansı

'This Land' - Gary Clark Jr.

En İyi Rock Şarkısı: 'This Land' - Gary Clark Jr.

16

En İyi R&B Performansı: 'Come Home' - Anderson .Paak & André 300

En İyi R&B Şarkısı : 'Say So' - Pj Morton, Songwriter (Pj Morton Ft. Jojo)

17

En İyi Rap Performansı: 'Racks In The Middle' - Nipsey Hussle ft. Roddy Ricch & Hit-boy

En İyi Rap Şarkısı: 'A Lot' - (21 Savage ft. J. Cole)

Kaynak Fotoğraflar: AP

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi