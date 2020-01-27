Grammy 2020 Kazananları Belli Oldu! İşte Ödül Gecesi Yaşananlar...

Ödül töreninden sadece birkaç saat önce hayatını kaybeden basketbol ikonu Kobe Bryant'ı anarak geceye başlayan Alicia Keys, "Burada müziğin en iyi gecesini ve müziği en iyi yapan sanatçıları kutluyoruz ama şimdi dürüst olmak gerekirse hepimiz büyük bir üzüntü hissediyoruz. Los Angeles, Amerika ve dünya çapında bir kahramanı kaybetti. Şu anda Kobe ve kızı Gianna ruhlarımızda, kalplerimizde, dualardalar, bu binadalar. Bir dakikanızı ayırın ve onları içinizde hissedin, gücümüzü ve desteğimizi aileleriyle paylaşın" diye konuştu.