Gözleri Kamaştırdı: Charlize Theron Stili

Charlize Theron Beverly Hills’te düzenlenen Kostüm Tasarımcıları Derneği Ödülü davetine tepeden tırnağa bir altın tanrıça gibi katılarak herkesin gözlerini kamaştırdı. Davette tüm gözler Theron’un tarzı üzerindeydi.
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Beverly Hills’te 22.si düzenlenen ödül törenine katılan 44 yaşındaki oyuncu, göz kamaştırıcı metalik elbisesiyle uyumlu bir saç bandı takarak davete görkemli bir giriş yaptı.
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Stilist Leslie Framer’dan yardım alan Charlize, kelepçeli siyah kollu ve anahtar deliğini andıran göğüs dekoltesi detaylarıyla tamamlanmış, ağır süslenmiş altın kumaşa sahip ikonik Fransız markası Louis Vuitton'un özel tasarım parçasıyla herkesi büyüledi.
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Doğal güzelliğiyle bilinen ünlü yıldız, dumanlı bir göz makyajı ve nude tonlarda bir dudak parlatıcısı ile makyajına abartısız bir dokunuş kattı.
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Hafta içi düzenlenen böyle bir davete göre fazla abartılı bulunsa da, bizce bu çok şık olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
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Ayrıca Charlize Theron yaklaşan 2020 Oscar Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu kategorisine aday.
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Sosyal medyada da övgüler yağdıran ünlü yıldızın hayranları, Theron’un stilini beğendiklerini birçok yorumla dile getirdi.