Gözdeki Koyu Halkaları Yok Etmenin 5 Yolu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Göz altı torbaları ve göz çevresindeki koyu halkalar birçok kadının korkulu rüyaları arasındadır. Ayrıca göz çevresindeki koyu halkalar ve göz torbaları, yorgun gözükmenizin yanı sıra daha yaşlı görünmenize neden olur.
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1
Bu gibi sorunlar genelde uykusuzluk, çalışma saatleri veya genetik olarak meydana gelir. Fakat göz altındaki koyu halkaları ve göz torbalarını hafifletmenin de birçok yolu var. İşte evde uygulayabileceğiniz 5 yöntem…
2
Soğuk çay poşetleri kullanın
Papatya veya yeşil çay poşetlerini buzdolabında yarım saat soğutun. Soğuk çay poşetlerini buzdolabından alıp gözünüzün üstüne koyun. Yaklaşık 5-10 dakika beklettikten sonra cildinizi yıkayıp göz çevresi kreminizle nemlendirin. Bu yöntemi düzenli uygulayarak basit bir şekilde göz çevresindeki koyu halkaları ve göz altı torbalarınızı hafifletebilirsiniz.
3
Argan yağı
Argan yağı, stresin zararlı etkileriyle savaşırken göz çevrenizdeki hassas cildinizi de nemlendirir. Düzenli kullanıldığı zaman koyu renkli halkalarının yok olmasının yanı sıra iltihabı da azaltır. Yatmadan önce göz altlarınıza argan yağı sürüp nazikçe masaj yapın ve sabahları soğuk su ile durulayın.
4
Hindistan cevizi yağı kullanın
Makyaj temizleyiciler gözlerinizin altındaki cilde yavaş yavaş zarar veren kimyasallar içerebiliyor. Makyaj temizleyiciler yerine Hindistan cevizi yağı kullanmak daha sağlıklı ve güvenli bir seçenektir. İyileştirici bir bileşen olan Hindistan cevizi yağı cilt onarımını destekler ve cildinizi besler. Hindistan cevizi yağı ile su geçirmez maskarayı bile silmeniz mümkün.
5
Salatalık uygulayın
Bu sebze içerdiği vitaminlerle cildi beslediği gibi göz altı morluklarını ve koyu halkaları hafifletir. Bu özelliğinin yanı sıra cildi yatıştırıcı bir etkisi de vardır. Bu sayede göz çevresindeki koyu halkalar hafifler ve oluşması önlenir. Salatalığı dilimleyin ve en az yarım saat buzdolabında bekletin. Ardından göz altlarınıza 5-10 dakika uygulayın ve durulayın.
6
Daha fazla uyuyun
Uykusuzluk, koyu halkaların ve kabarık göz altlarının başlıca nedenlerinden biridir. Bu alışkanlık cildinizin solgun görünmesine neden olur ve bu da göz bölgesinde karanlık bir görüntü oluşmasına neden olur. Çoğu yetişkin günde en az 7 saat uykuya ihtiyaç duyar. Yatmadan önce kendinize günlük bir rutin oluşturun gece yatmadan önce ılık bir duş alın ve akşamları ağır öğünlerden kaçının.