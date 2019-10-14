Göz Farı Sürerken Yapılan 6 Hata

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Göz farı makyajın vazgeçilmez bir parçasıdır. Fakat göz farı sürerken yaptığımız birkaç hata makyajımızın tamamen kötü gözükmesine neden olacaktır. Makyajı tamamlamada önemli bir rolü olan göz farın sürerken sıklıkla yaptığımız hataları sıralıyoruz.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sert göz farı hatları tercih etmek
Cesur bir görüntü isteseniz bile göz kapaklarınıza süreceğiniz farını yumuşak renklerde seçmelisiniz. Göz farını karıştırarak kıyafetinizi tamamlayacak zarif bir görünüm elde etmenin en önemli anahtarıdır. Koyu renklerin tercih edildiği göz makyajları ise günlük hayattan ziyade bir dans pistinde daha çekici duracaktır.
2
Eyeliner Sürmemek
Göz farı her ne kadar iyi ve parlaksa görünse de yapı eklemek için bir eyeliner dokunuşu yapmak gerekir. Eyeliner sürmekte zorlanıyorsanız birkaç pratik yaparak kolayca ve etrafa bulaştırmadan eyeliner sürmeyi öğrenebilirsiniz. Eyeliner sürmek gözlerinizi etkili kılacak ve göz makyajınızda tamamlayıcı bir görüntü elde edeceksiniz.
3
Likit far tercih etmek
Gözlerinizde sıvı far kullanmak yarardan çok zarar verir. Gözlerdeki kıvrımlara dolarak yaşlı bir görüntü ortaya çıkar ve göz kapaklarının yorgun gözükmesine neden olur.
4
Göz rengi ile aynı renkte far sürmek
Çoğu modacı göz renginiz ile aynı renkte bir far sürmemenizi tavsiye eder. Eğer göz renginiz ile eşleşen bir far sürerseniz göz renginizi örtecek ve bakışlarınızın etkisi kesinlikle azalacaktır. Örneğin mavi gözlerin üstüne mavi bir farın uygulanması gözün rengini örtecektir. Bu yüzden gözlerinin rengini ve parlaklığını ortaya koyacak renkteki göz farlarını tercih edin. Böylece hem büyüleyici bir görüntü yakalamış olursunuz hem de üstünüzdeki kıyafetin güzel gözükmesini sağlayacaksınız.
5
Göz farının nasıl iyi göstereceğinizi bilmemek
Gözlerinizi vurgulamak için ruj renginizden daha koyu renkte far seçmelisiniz. Eğer makyajınız abartılı bir makyajsa göz farı dışında yüzünüze süreceğiniz malzemeleri hafif tutun. Makyaj yaparken ten renginize dikkat edin ve ten renginizle uyumlu olacak renkler elde etmeye çalışın.