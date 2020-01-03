MAHMURE ÖZEL
Farklı Ülkelerden Kadınların Güzellik Sırları
Güzellik sırları kültürden kültüre göre değişiyor. Farklı kültürden kadınların o birçok farklı güzellik sırrı bulunuyor.
Çin - pirinç suyu
Pirinç, Çin'de sadece bir besin maddesi değil, aynı zamanda bir güzellik sırrıdır. Çinli kadınlar, pirinç suyunun mükemmel bir doğal temizleyici olduğuna inanıyor. Pirinç, cildinizi besleyen ve yaşlanmaya yol açan zararlı serbest radikallerle savaşan antioksidanlarla doludur. Bu nedenle pirinç suyu, Çinli kadınların vazgeçilmezleri arasındadır.
Bulgaristan - gül suyu
Bulgaristan'ın dünyaca ünlü Gül Vadisi sayesinde Bulgar kadınlar ciltlerinin sağlığını ve güzelliğini arttırmak için gül suyundan faydalanıyor.
Rusya - yulaf ezmeli yüz maskesi
İşte dünyaya nam salmış Rus kadınlarının güzellik sırrı: Sadece iki yemek kaşığı yulaf alın ve yumuşayıncaya kadar ılık suda bekletin. Bu yaklaşık on dakika sürecektir. Bu adım tamamlandıktan sonra, bir çorba kaşığı zeytinyağı ve bir çay kaşığı limon suyu ekleyin. Karışım macun haline geldikten sonra yüzünüze uygulayın ve 10 dakika boyunca bekletin.
Hindistan - zerdeçal
Hindistan'da bir düğünden önce gelin 'haldi' törenini gerçekleştirir. Bu törende, çiftin aileleri gelin ve damadın cildine su, zerdeçal ve çeşitli yağlar içeren bir karışım sürüyorlar. Bu karışımın çifti düğün öncesi rahatlattığına inanılıyor. Zerdeçalın cilde olan harika etkileri de bonus!
Brezilya - havuç suyu
Latin kadınlarının dünyanın en güzel kadınları olduğu söylenir. Sırları ise havuç suyu! Taze sıkılmış havuç suyunu sadece içmekle kalmayan Brezilyalı kadınlar, bu suyu ciltlerine de sürüyormuş.
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