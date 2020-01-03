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GeriGüzellik Reçeteleri Farklı Ülkelerden Kadınların Güzellik Sırları
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Farklı Ülkelerden Kadınların Güzellik Sırları
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Farklı Ülkelerden Kadınların Güzellik Sırları

Güzellik sırları kültürden kültüre göre değişiyor. Farklı kültürden kadınların o birçok farklı güzellik sırrı bulunuyor.

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Dünyanın dört bir yanındaki kadınların güzellik sırlarını açıklıyoruz!

2Çin - pirinç suyu

Çin - pirinç suyu

Pirinç, Çin'de sadece bir besin maddesi değil, aynı zamanda bir güzellik sırrıdır. Çinli kadınlar, pirinç suyunun mükemmel bir doğal temizleyici olduğuna inanıyor. Pirinç, cildinizi besleyen ve yaşlanmaya yol açan zararlı serbest radikallerle savaşan antioksidanlarla doludur. Bu nedenle pirinç suyu, Çinli kadınların vazgeçilmezleri arasındadır.

3Bulgaristan - gül suyu

Bulgaristan - gül suyu

Bulgaristan'ın dünyaca ünlü Gül Vadisi sayesinde Bulgar kadınlar ciltlerinin sağlığını ve güzelliğini arttırmak için gül suyundan faydalanıyor. 

4İspanya - patates dilimleri

İspanya - patates dilimleri

Gözlerin etrafındaki koyu halkaları yok etmek için patates dilimlerini kullanmanın İspanyol kadınlardan yayıldığını biliyor musunuz?

5Rusya - yulaf ezmeli yüz maskesi

Rusya - yulaf ezmeli yüz maskesi

İşte dünyaya nam salmış Rus kadınlarının güzellik sırrı: Sadece iki yemek kaşığı yulaf alın ve yumuşayıncaya kadar ılık suda bekletin. Bu yaklaşık on dakika sürecektir. Bu adım tamamlandıktan sonra, bir çorba kaşığı zeytinyağı ve bir çay kaşığı limon suyu ekleyin. Karışım macun haline geldikten sonra yüzünüze uygulayın ve 10 dakika boyunca bekletin.

6Yunanistan - zeytinyağı

Yunanistan - zeytinyağı

Yunan kadınları mükemmel ciltleri ile nam salmış durumda. Bunun sırrı ise zeytinyağı! Antioksidan ve vitaminler açısından çok zengin olan zeytinyağı, Yunan kadınlarının sadece sofralarında değil makyaj masalarında da yer alıyor.

7Hindistan - zerdeçal

Hindistan - zerdeçal

Hindistan'da bir düğünden önce gelin 'haldi' törenini gerçekleştirir. Bu törende, çiftin aileleri gelin ve damadın cildine  su, zerdeçal ve çeşitli yağlar içeren bir karışım sürüyorlar. Bu karışımın çifti düğün öncesi rahatlattığına inanılıyor. Zerdeçalın cilde olan harika etkileri de bonus!

8Fransa - buz masajı

Fransa - buz masajı

Buz ciltle temas haline getirildiğinde kan akışını hızlandırır. Bu nedenle buz ile yapılan masaj kan dolaşımını arttırarak cildin parlak ve kusursuz görünmesini sağlar. Fransız kadınları da güzelliklerini buna borçluymuş!

9Brezilya - havuç suyu

Brezilya - havuç suyu

Latin kadınlarının dünyanın en güzel kadınları olduğu söylenir. Sırları ise havuç suyu! Taze sıkılmış havuç suyunu sadece içmekle kalmayan Brezilyalı kadınlar, bu suyu ciltlerine de sürüyormuş.

10Mısır - süt banyosu

Mısır - süt banyosu

Kleopatra'nın, süt banyolarının büyülü etkilerini keşfeden ilk kadın olduğu tahmin ediliyor. Mısırlı kadınlar da eski kraliçelerinin bu güzellik rutinini devam ettiriyor.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy, iStock

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