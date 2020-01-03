Farklı Ülkelerden Kadınların Güzellik Sırları

Rusya - yulaf ezmeli yüz maskesi İşte dünyaya nam salmış Rus kadınlarının güzellik sırrı: Sadece iki yemek kaşığı yulaf alın ve yumuşayıncaya kadar ılık suda bekletin. Bu yaklaşık on dakika sürecektir. Bu adım tamamlandıktan sonra, bir çorba kaşığı zeytinyağı ve bir çay kaşığı limon suyu ekleyin. Karışım macun haline geldikten sonra yüzünüze uygulayın ve 10 dakika boyunca bekletin.