Extrempark Bursa’da Eğlence Dolu Zamanlar!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Güne her gün aynı şeyleri yaparak uyanmak bir süre sonra yaşam enerjimizi kaybetmemize neden oluyor. İçimizdeki duyguların sesini duymayı unutuyor ve kendimizi mekanik bir hayatın akışında buluyoruz. Hızlı geçen zamanda biraz nefes alacağımız, sevdiklerimizle unutulmaz zamanlar geçireceğimiz aktivitelerle yaşamımızı kaliteli bir hâle getirmek mümkün!
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Şehir hayatının monotonluğundan sıkıldıysanız, ev, iş ve okul arasında sıkışan zamanlarınıza biraz heyecan katmak istiyorsanız, adrenalin dolu anlara hazır mısınız?
Doğa içinde, eğlence ve heyecan arayan her yaş insana hitap eden Extrempark Bursa, sizlere benzersiz bir macera deneyimi vadediyor. Türkiye’nin en büyük kompleks macera ve etkinlik alanı olma özelliği taşıyan Extrempark Bursa, şehrin bunaltıcı ortamından kurtulmak, çam ağaçları arasında adrenalin dolu saatler geçirmek isteyenler için özel olarak tasarlanmış bir yer olarak hizmet veriyor.
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Extrempark Bursa, özellikle piknik alanı ile ailenizle birlikte vakit geçirebileceğiniz bir tesis olma özelliğini taşıyor. Doğa ile iç içe, orman, aktivite parkurları ve diğer tüm faaliyet ve hizmetlerini kapsayan Extremepark Bursa, bütünleşik konseptiyle Bursalıların en gözde aile eğlence ve dinlenme merkezi konumunda yer alıyor. Extrempark Bursa’nın ortamını ve size nasıl bir eğlence sunacağını merak ediyorsanız...
Burada yapabileceğiniz aktivitelerden bazıları şunlar: Dağ Kızağı, Serbest Atlayış, İpli Parkur, Zipline, Salto ve Trambolin Tubing, Tırmanma Duvarı, Çocuk Macera Alanı, Dev Salıncak, At Gezintisi, Poligon Airsoft, Okçuluk, Kepçe, Labirent Oryantring, Çocuk Trafik Parkuru vs…
Bu bir ilandır.
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Bizim önerimiz ise Dağ Kızağı...
Üç yaşından itibaren kendini fit hisseden her yaş grubuna hitap eden raylı sistem Alpine Coaster ile son derece güvenlik içerisinde inişli çıkışlı, büyük virajlarıyla 45 km hızı yakalayabileceğiniz adrenalin dolu anlar sizi bekliyor.
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Çocuklara ve size hayvan sevgini doyasıya yaşatacak, doğanının eşsiz atmosferinde kısa bir at gezintisi keyfini tercih edebilirsiniz. Poligon Airsoft’ta arkadaşlarınızla stratejik, heyecanlı bir oyun ile stressiz ve unutulmaz bir gün geçirebilirsiniz. Çocuk Macera Alanı’nda çocuklar çok mutlu... Nedeni ise sokakta oynayamayacakları oyunları Extrempark Bursa’da oynuyor ve bu aktiviteler ile yeteneklerini geliştiriyorlar.
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Siz hangi aktiviteyi seçerdiniz?
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