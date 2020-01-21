Evliliğin İlk Yılı İçin 12 Tavsiye

Gülün Öncesinde uzun bir ilişkiniz olsa bile, ilk yılınız önemli bir aşamadır. Tartışmalar, acil durumlar, zor ve problemli dönemler ve daha ciddi konulara birlikte güldüğünüz sürece, bunun üstesinden geleceksiniz. Hiç kimse ilk yılınızın en iyi yıl olması gerektiğini söylemez. Umarız hiçbir zaman en iyi yılınızı geçirmezsiniz çünkü hep bir sonraki daha iyi olur. Yeni evli olarak geçireceğiniz ilk yıl sinir bozucu, heyecan verici, canlandırıcı ama çok güzel çünkü ikinizi yansıtan bir evlilik için çabalıyorsunuz.



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