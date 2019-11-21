Evinizin Rengi Ruh Halinizi Nasıl Etkiliyor?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Evinizdeki renklerin psikolojik olarak ne anlama geldiklerini ve sizin üzerinizde bu renklerin etkileri olduğunu biliyor muydunuz?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Mor konsantrasyonu artırıyor, yeşil huzur veriyor...
Yatak odası, mutfak, çalışma odası ya da oturma odası... Severek dekore ettiğiniz, özenle seçtiğiniz evinizin her köşesindeki renkler ruh halinizi etkiliyor.
2
1. Açık mavi, sakinlik ve berraklık uyandırır.
Mavi renk düzen hissi veren bir renktir. Evinizin belli bir kısmını maviye boyayarak ya da tamamını bu renge boyatarak kendinizi daha huzurlu ve sakin hissedebilirsiniz. Mavi renk suyun rengi olarak kabul edildiğinden temizlik ve düzen içinde hissetmenize de sebep olabilir.
3
2. Yeşil renk, doğa ile rahatlatıcı bir bağlantı kurar.
Bu renk baharın ve doğanın rengi olduğu için yeniliği, büyümeyi ve olgunlaşmayı temsil eder. Bu renk seçimi size ahenk ve huzur hissi verir. Yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi nedeniyle genellikle yatak odalarında ve oturma odasında tercih edilir.
4
3. Mor renk, zengin ve rahat hissettirir.
Mor, görkemli bir renktir. Konsantrenizi arttırmanızda yardımcı olur ayrıca bilgeliğin ve saygınlığın rengidir. Genellikle rahatlatıcı etkisi dolayısıyla yatak odalarında ve hobi odalarında tercih edilir.
5
4. Gri renk, güvende hissettirir.
Bu renk sizin güçlü ve kararlı hissetmenizi sağlar. Ayrıca çok koyu renkte kullanıldığı zaman depresyon, sıkıcılık ve fazla ciddiyet gibi olumsuz şeyleri çağrıştırdığından nasıl kullanılacağı konusunda dikkat olunmalıdır. Güvenli ve sakinleştirici etkisi göz önünde bulundurulduğunda kanepe, yatak ve yatak odası gibi yerlerde kullanılması idealdir.
6
5. Pembe renk sevgi dolu hissettirir.
Pembenin yumuşak tonları, yenilenme ve canlanma duygusunu hissettirir. Saflığın, inceliğin ve fantezinin rengidir. Pembenin açık ve pastel tonları evin her yerinde rahatlıkla kullanılabilir.
7
6. Sarı renk, neşeli hissettirir.
Sarı renginin neşelendirici ve mutlu edici bir etkisi vardır. Zihinsel hafızayı arttırdığı için ilham verici renkler arasındadır. Bu yüzden çalışma odalarında bu rengin kullanılmasının olum yönde etkisi vardır. Ayrıca konuşmayı teşvik eden etkisi olduğu için oturma odalarında da tercih edilebilir.