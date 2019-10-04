Evcil Hayvana Sahip Olmanın 7 Faydası

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kedi, köpek, kuş, balık, kaplumbağa ya da evinizde beslediğiniz farklı dostlarınız hayatınıza sağlık ve psikoloji açısından çok farklı yönlerden fayda sağlar. İşte evde hayvan beslemenin faydaları...
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1) SORUMLULUK
Evcil hayvan beslemek sorumluluk sahibi bir birey olmanızı sağlar. Sabah akşam mama vermek ve gezmeye çıkarmak, sularını değiştirmek, oyun oynamak, kedi ve köpekleri dönem dönem yıkamak, muhabbet kuşlarına, papağanlara ve köpeklere eğitim vermek gibi görevler siz farkında olmadan hayatınızı şekillendirir ve sorumluluğunuzu artırır.
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2) MUTLULUK
Hayvanlarla oyun oynamak, akvaryumdaki balığınızı izlemek, kuşunuzun ötüşlerini işitmek vücudunuzun mutluluk hormonları salgılamasını sağlar. Bu sayede kendinizi daha az stresli, daha çok mutlu hissedersiniz. Bu da tansiyonunuzu düzenleyerek kalp krizi riskini düşürür.
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3) DOSTLUK
Hayvanların dostlukları kendinizi iyi hissettirir. Bir kedi ya da bir köpek mutsuz, yorgun olduğunuzda yaydığınız titreşimlerle ve beden dilinizle bunu çok iyi anlayacaktır. Kediler üzgün olduğunu hissettiği sahibinin kucağına oturup mırıldayarak, köpekler ise koklayıp yalayarak adeta "lütfen üzülme, ben yanındayım" mesajı verirler. Bu sayede kendinizi yalnız hissetmezsiniz.
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4) DUYARLILIK
Evcil hayvan beslemek daha iyi, daha duyarlı bir insan olmanızı sağlar. Daha ince düşünen ve hareket eden, çevreye ve olaylara daha duyarlı yaklaşan bir kişilik oluşturur. Hatta öyle ki hapis cezası almış suçluların bile hayvanlarla vakit geçirip iletişim kurduğunda davranışlarında düzelme gözlemlenmiştir.
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5) SOSYALLİK
Evcil hayvan sahipleri, evcil dostlarının başka insanların evcil dostlarıyla bir araya gelip sosyalleşmesini sağlarken bir yandan da kendileri sosyalleşmiş olurlar. Örneğin; köpeğinizi gezdirirken yanınıza gelip köpeğinizi seven bir insanla sohbet etmeniz bile sizi sosyalleştirir.
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6) SAĞLIK
Köpekler ve kediler sahiplerinin duygusal durumlarını ve sağlık durumlarını çoğu zaman önceden sezinleyebilir. Bu sayede tedbir alabilir, erken teşhis sayesinde riskli hastalıklardan vaktinde tedavi olarak kurtulabilirsiniz. Böylece bu hastalıkların neden olacağı psikolojik çöküntünün de önüne geçmiş olursunuz.
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7) KONDİSYON
Evcil dostlarınızı gezdirmeye çıkardığınız ve oyun oynadığınız zaman kendiniz içinde günlük yapmanız gereken egzersizinizi aksatmamış olursunuz. Düzenli egzersiz yapmak da sağlığınızı korur ve depresyon riskinizi azaltır.