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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriCinsellik Erkek Orgazmı Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>Erkek Orgazmı Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek
Cinsellik
MAHMURE ÖZEL

Erkek Orgazmı Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek

Orgazm olmak erkekler için de en az kadınlar için olduğu kadar önemli. Peki erkek orgazmını ne kadar iyi biliyorsunuz?

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Erkek orgazmı hakkında bilmediğiniz 10 gerçeği anlatıyoruz…

2Süresi sandığınız kadar uzun değil

Süresi sandığınız kadar uzun değil

Erkeklerin orgazm süresinin uzun sürdüğü düşünülür. Ancak meselenin gerçeği şu; bir erkeğin orgazmı 5 ila 30 saniye arasında sürer.

3Tetikleyici nokta

Tetikleyici nokta

Erkeklerin orgazmı için tetikleyici nokta frenulum yani penis başının altıdır. Burada pek çok sinir buluşur. Erkeklerin seksten daha fazla zevk alması ve orgazma ulaşması için en etken yer burasıdır.

SEKSTE YAPILAN 5 TEMEK HATA HABER İÇİN TIKLAYIN
4Eş zamanlı değil

Eş zamanlı değil

Erkek orgazmı hakkında yanlış bilinen şeylerden biri de boşalma ile orgazmın aynı anda olduğudur. Boşalma, bazen orgazmdan sonra meydana gelebiliyor.

5Beyinde başlar

Beyinde başlar

Orgazm, kadınlarda da erkeklerde de beyinde başlar. Boşalma, bir omurilik refleksidir. Erkeklerin bazılarında orgazm, ilk boşalma kasılmasından önce gerçekleşir. Bazılarında ise boşaldıktan sonra…

62 dakikada zirvede

2 dakikada zirvede

Erkekler, 2 dakika ya da daha kısa bir sürede zirveye ulaşabiliyorlar. Araştırmalar, kadınların sadece yarısının bunu yapabildiğini söylerken aynı zamanda erkeklerin sürekli doruğa ulaşabildiğini de belirtiyor. Yine de üzülmeyin, çünkü erkek orgazmları kadınlarınkinden çok daha kısa.

7Şanlıysanız tekrar ve tekrar yapabilir

Şanlıysanız tekrar ve tekrar yapabilir

Birçok erkek için, orgazm olduktan sonra yeni bir ilişkiye hazır olması süresi birkaç dakika ile bir saate kadar değişir. Son yapılan araştırmalar ise, bir erkeğin orgazmdan yaklaşık 3-5 dakika sonra tekrar seks yapmaya devam edebilmesi için deyim yerindeyse bir mutant olması gerektiğini söylüyor.

Özetle; erkeklerin ikinci sekse hazır olması için birazcık zamana ihtiyaçları var.

8Yağlanma orgazmı etkileyebilir

Yağlanma orgazmı etkileyebilir

Yapılan araştırmalar, vücut kitle endeksi 30’un üzerinde olan erkeklerin boşalma sırasında daha az sperm ürettiğini ortaya koydu. Karın bölgesindeki yağlanma, testislerin aşırı ısınmasına neden oluyor. Bu da sperm üretimini tehlikeye sokuyor.

9Orgazm baş ağrısını azaltır

Orgazm baş ağrısını azaltır

Orgazm olmak tıpkı kadınlardaki gibi erkeklerde de beyni endorfin ile doldurur. Endorfin ise güçlü bir ağrı kesicidir. Araştırmacılar, olası bir migren atağı sırasında seks yapmanın ağrıyı ve mide bulantısını azalttığı yönünde çalışmalar yaptılar. Sonuç; orgazm sonrası geçen ağrılar, mutlu adamlar!

10Prostat kanserinden korur

Prostat kanserinden korur

Bir araştırmaya göre, ayda 21 ve daha fazla orgazm olan erkeklerde prostat kanseri görülme riski daha düşüktür.

11Erkekler de rol yapıyor

Erkekler de rol yapıyor

Bu zamana kadar hep kadınların orgazm taklidi yaptığından bahsettik. Peki ya erkekler? Erkeklerin yüzde 30’u orgazm taklidi yaparak partnerini mutlu etmeye çalışıyor.

12Erkeklerin de G noktası var

Erkeklerin de G noktası var

Evet, yanlış duymadınız. Erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi G noktası bulunuyor ve bu nokta seksten çok daha fazla zevk almalarına yardımcı oluyor. Ancak erkeklerin pek çoğu G noktasına dokunulmasını çok istemez çünkü bu nokta anüse yakın bir bölgede yer alır.

Erkeklerin G noktasını uyarmak için anüs ile hayalar arasında bulunan bölgeye hafifçe baskı yapmak yeterlidir. Ancak çok nazik olmaya, hafif dokunuşlar yapmaya özen göstermelisiniz. Aksi tardirde erkeğin canı yanabilir.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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