Erkek Orgazmı Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Erkek orgazmı hakkında yanlış bilinen şeylerden biri de boşalma ile orgazmın aynı anda olduğudur. Boşalma, bazen orgazmdan sonra meydana gelebiliyor.
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Beyinde başlar
Orgazm, kadınlarda da erkeklerde de beyinde başlar. Boşalma, bir omurilik refleksidir. Erkeklerin bazılarında orgazm, ilk boşalma kasılmasından önce gerçekleşir. Bazılarında ise boşaldıktan sonra…
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2 dakikada zirvede
Erkekler, 2 dakika ya da daha kısa bir sürede zirveye ulaşabiliyorlar. Araştırmalar, kadınların sadece yarısının bunu yapabildiğini söylerken aynı zamanda erkeklerin sürekli doruğa ulaşabildiğini de belirtiyor. Yine de üzülmeyin, çünkü erkek orgazmları kadınlarınkinden çok daha kısa.
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Şanlıysanız tekrar ve tekrar yapabilir
Birçok erkek için, orgazm olduktan sonra yeni bir ilişkiye hazır olması süresi birkaç dakika ile bir saate kadar değişir. Son yapılan araştırmalar ise, bir erkeğin orgazmdan yaklaşık 3-5 dakika sonra tekrar seks yapmaya devam edebilmesi için deyim yerindeyse bir mutant olması gerektiğini söylüyor.
Özetle; erkeklerin ikinci sekse hazır olması için birazcık zamana ihtiyaçları var.
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Yağlanma orgazmı etkileyebilir
Yapılan araştırmalar, vücut kitle endeksi 30’un üzerinde olan erkeklerin boşalma sırasında daha az sperm ürettiğini ortaya koydu. Karın bölgesindeki yağlanma, testislerin aşırı ısınmasına neden oluyor. Bu da sperm üretimini tehlikeye sokuyor.
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Orgazm baş ağrısını azaltır
Orgazm olmak tıpkı kadınlardaki gibi erkeklerde de beyni endorfin ile doldurur. Endorfin ise güçlü bir ağrı kesicidir. Araştırmacılar, olası bir migren atağı sırasında seks yapmanın ağrıyı ve mide bulantısını azalttığı yönünde çalışmalar yaptılar. Sonuç; orgazm sonrası geçen ağrılar, mutlu adamlar!
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Prostat kanserinden korur
Bir araştırmaya göre, ayda 21 ve daha fazla orgazm olan erkeklerde prostat kanseri görülme riski daha düşüktür.
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Erkekler de rol yapıyor
Bu zamana kadar hep kadınların orgazm taklidi yaptığından bahsettik. Peki ya erkekler? Erkeklerin yüzde 30’u orgazm taklidi yaparak partnerini mutlu etmeye çalışıyor.
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Erkeklerin de G noktası var
Evet, yanlış duymadınız. Erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi G noktası bulunuyor ve bu nokta seksten çok daha fazla zevk almalarına yardımcı oluyor. Ancak erkeklerin pek çoğu G noktasına dokunulmasını çok istemez çünkü bu nokta anüse yakın bir bölgede yer alır.
Erkeklerin G noktasını uyarmak için anüs ile hayalar arasında bulunan bölgeye hafifçe baskı yapmak yeterlidir. Ancak çok nazik olmaya, hafif dokunuşlar yapmaya özen göstermelisiniz. Aksi tardirde erkeğin canı yanabilir.