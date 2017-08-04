En Uygun Seks Günü Cumartesi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Neden çoğu insan için ideal seks günü cumartesi? Seks için en uygun gün hangisi, çiftler seks için randevulaşmalı mı?
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Uzman Psikolojik Danışman Dr. Cem Keçe, bu soruları cevapladı.
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Cinsellik; rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza odaklanarak, haz alıp haz verebilme, ruhu ve bedeni paylaşabilme, ne olursa olsun bir şekilde boşalabilme bilim ve sanatıdır. Yani cinsellik; iki kişinin yaşadığı duyguların, duyuların, bedenin, ruhun ve hazın paylaşıldığı bir süreçtir ve yaşam döngümüzde genellikle ikinci sırada yer alır.
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Stres, seks hayatını olumsuz etkiliyor
Birincil ihtiyaçlarımız yeme, içme, nefes alma veya barınma gibi fizyolojik ihtiyaçlarımızdır ve günlük yaşantımızda önceliği genelde bu ihtiyaçlarımıza veririz. Bu ihtiyaçları karşılarken yaşadığımız stres, iş hayatındaki koşuşturmalarımız veya gündelik kaygılar seksi düşünmemize ya da doyurucu seks yaşamamıza geçici olarak engel getirebilir. Buradan da anlaşılacağı gibi iyi bir seks için günlerin isimi değil kişilerin kendilerini iyi hissetmeleri, rahat olmaları, ruh durumlarının ve streslerinin az olması daha önemli olmaktadır.
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Bu açıdan bakacak olursak kişinin kendini en iyi hissettiği günün cumartesi olduğu görülür. Çünkü cumartesi günü işin, stresin en az olduğu, kişilerin kendilerine daha fazla zaman ayırdığı gündür ve cumartesinin arkası da tatildir. Çiftler bu rahatlık içerisinde daha uzun ön sevişmeler yapabilmekte, birbirlerine daha fazla zaman ayırabilmekte ve seks kalitelerini artırabilmektedirler. Dolayısı ile cumartesi günü seksi yaşamak olumlu bir şartlanma olarak çiftin zihninde yer edebilmektedir. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği’nin yaptığı anket çalışmalarında da çiftlerin seks için en uygun gün olarak cumartesiyi tercih ettikleri görülmektedir.
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Haftada 3 gün seks normal mi?
Cinsel birliktelik sayısının standardı yoktur. Bu sayı çiftin cinselliğe bakış açısına, isteklerine, iletişimlerine ve ortamlarına bağlı olabileceği için değişken bir rakamdır. Ancak yapılan anket çalışmalarına göre ülkemizde çiftler haftada ortalama 2 kez seks yapmaktadırlar.
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Bu elde edilen sonuç ise dünyadaki diğer ülkelerde yapılan araştırmalarda çıkan sonuçlara uyumludur. Yani Türklerin diğer milletlere göre sekse daha çok düşkün olduğu ve çok sık seks yaşadıkları düşüncesi bir cinsel mittir yani hurafedir. Yapılan araştırmalarda bu cinsel miti çürütmektedir.
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Çiftler seks için randevulaşmalı mı?
Burada iki görüş vardır. Birinci görüş “cinsellik spontane olmalı, her iki tarafta aynı anda seksi istemeli, bu istek yoksa seks yapılmamalı ve bu nedenle randevulaşmak doğru değildir."
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İkinci görüş ise “çiftlerin seks yapma konusunda uyumsuzlukları varsa ya da seksi yaşamaktan kaçınıyorlarsa hiç seks yapmamalarından ziyade randevulaşmaları doğrudur” şeklindedir.
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Biz ikinci görüşün daha doğru olduğuna inanıyoruz. Çünkü çiftlerin seks için özel bir zaman ayırmaları ve bu zamanı cinsel fantezilerle süslemeleri, seks yapacakları gün ile ilgili sorumluluk alabilmeleri ve aşk oyunları konusunda tatlı bir rekabete girmeleri cinsel yaşamlarını renklendirebileceği gibi daha cazip ve doyurucu hale de getirebilir.