En Sağlıklı 8 Yağ

7. Hindistan cevizi yağı Hindistan cevizi yağı, tüketilmesi en sağlıklı yağlardan biridir. Pişirilmesi de sorun olmayan bu yağı kızartma yaparken de kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağını pek çok şeyin içine ilave edebilirsiniz. Bu besini bir güzellik ürünü olarak kullanabileceğiniz gibi tatlı ve kahvelerinize de ekleyebilirsiniz.