En Güzel Yılbaşı Filmleri

Surviving Christmas: Oldukça yalnız ve bir o kadar da ilginç bir milyoner, bir aileye Noel tatilini kendisiyle geçirmeleri için para öder. Aile, iyi bir çek karşılığında reddedemeyecekleri bir teklif yapar. Noel'i beraber geçireceklerdir. Fakat bu tuhaf adamla Noel tatili geçirmek sandıkları kadar kolay olmayacaktır.