Eğlence Dolu Bir Gün: Vahşi Doğa Canlıları, Korku Tüneli ve Safari Bir Arada!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hep merak ettiğiniz yağmur ormanlarının vahşi ve el değmemiş doğasını bu kez belgesellerde değil, Jungle İstanbul’da izleyin. Zindan isimli korku tünelinin derinliklerinde korkuya meydan okuyun, Safari Tüneli’ni gezip, aynı zamanda kahramanı olduğunuz hikâyeye yön verin. Unutmayın, yolunuza çıkacak sürprizlere hazırlıklı olmalısınız. Hepsi ve daha fazlası için indirimli biletinizi buradan alabilirsiniz.
Dev yılanlar, büyük örümcekler, maymunlar, renkli kurbağalar, kaplumbağalar, timsahlar, tünel akvaryum içerisinden size merhaba diyen tropik resif balıkları, köpekbalıkları ve egzotik kuşlar; Jungle İstanbul’un renkli dünyasında sizi fantastik bir yolculuğa davet ediyor. Ayrıca her gün özel sunum eşliğinde gerçekleşen "Doğa ve Park" bilgilendirme eğitimleri büyük-küçük tüm kâşifleri bekliyor.
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Jungle İstanbul’da 2.500m² alanda dünyanın en büyük tarantulası, ikinci büyük akrebi, en zehirli kertenkelesi gibi yüzlerce canlı ile tanışarak vahşi yaşamın macera dolu dünyasını keşfedebilirsiniz.
Birbirinden ilginç 21 farklı yılan çeşidiyle karşılaşacağınız Jungle İstanbul’da, dünyada bulunan en büyük 6 yılan türünden 3 tanesi ile bizzat tanışma fırsatı bulacaksınız. Her biri birer doğa harikası olan bu yılanlar; dünyanın uzunluk olarak en uzun ikinci, ağırlık bakımından ise en ağır yılanı olan Yeşil Anakonda, Asya’dan gelen ve uzunluğu 600 cm’i bulan Burma Piton ve uzunluğu 400 cm olan Kırmızı Kuyruklu Boğa yılanı…
40’tan fazla yağmur ormanı canlılası da Jungle İstanbul’da sizi bekleyenler arasınada. Dünyadaki bitki ve hayvan türlerinin %70’ini barındıran, sıcak ve nemli iklimleriyle 30 milyon civarında bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan yağmur ormanlarından; sürüngenler, amfibiler, memeliler ve kuşlardan oluşan 40’tan fazla yağmur ormanları canlısı Jungle İstanbul’da sizlerle buluşuyor.
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Güney Amerika’da yaşayan, küçük, hızlı ve çevik, her şeyi yiyici maymunlar 'Marmosetler' de Jungle İstanbul’da ziyaretçilerin gözdeleri arasında yer alıyor.
Dünyanın en büyük tarantulası, ikinci büyük akrebi, en zehirli kertenkelesi… Dünyada bilinen en büyük ikinci akrep türü olan İmparator Akrep, dünyanın en büyük kırkayağı 'Afrika Dev Kırkayağı', denizlerimizde de yaşayan dev ıstakozlar, Jungle İstanbul’da bilinmezlere doğru çıkacağınız keyifli yolculukta tanıyacağınız ilginç canlılardan sadece birkaçı.
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Jungle İstanbul size, bir milyondan fazla tür sayısıyla dünyadaki hayvan nüfusunun %90’ını oluşturan böcekler dünyasına da macera dolu bir yolculuk sunuyor. Birbirinden ilginç böcek türlerini yakından görmek için, bu maceraya siz de katılın.
Jungle İstanbul, Türkiye’nin en büyük tema parkını da içerisinde bulunduran İsfanbul'da siz maceraperestleri bekliyor.