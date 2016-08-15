Düzenli Seksin 15 Faydası

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Seksin sağlık açısından da önemli faydaları olduğunu biliyor musunuz? Psikoterapist & Yazar Cem KEÇE açıklıyor; işte düzenli seksin şaşırtıcı 15 faydası!
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1
CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR YAŞLANMA ETKİLERİNİ AZALTIR
Seks kan dolaşımını artırarak cilt hücrelerine daha fazla oksijen taşınmasına yardımcı olur. Ayrıca vücutta kolajen üretiminin artmasına da katkı sağlar. Dolayısıyla düzenli seks sonucunda lekeler ve sarkmalar gibi yaşlılık etkilerinin azaldığı, parlak, sağlıklı ve genç görünümlü bir cilde sahip olabilirsiniz.
2
KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLUR VE VÜCUDU FORMDA TUTAR
Düzenli seks, düzenli egzersiz anlamına gelir ve seks sırasında 30 dakikada yaklaşık 100 -150 kalori harcanır. Düzenli seksle harcanan kaloriler kilo kontrolüne yardımcı olur. Tabii seksten sonra bir şeyler yiyerek harcanan kalorileri tekrar almamak kaydıyla… Ayrıca seks sırasında vücuttaki çok sayıdaki kasın çalışmasının egzersiz hareketlerinin yaptığına benzer bir etkisi olduğundan, düzenli seks vücudun formda tutulmasına yardımcı olur.
3
FELÇ RİSKİNİ AZALTIR
Seks vücutta kan dolaşımının hızlanmasını ve kan basıncının düşmesini sağlar. Düzenli bir seks yaşamı yüksek tansiyonun önlenmesine ve böylece felç riskinin azalmasına yardım eder.
4
KADINLARDA MESANE KONTROLÜ ARTIRIR
Düzenli seks aşk kasları adını verdiğim pelvik taban kasları için egzersiz işlevi görerek kadınlarda mesane kontrolünü artırır. Kadınlarda özellikle menopoz döneminde görülen mesane, rahim ve barsak sarkmalarının azalmasına yardımcı olur. Ayrıca vajinal ıslaklığı ve esnekliği artırarak vajina kuruluğunu önler.
5
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Düzenli seks, immünoglobin A başta olmak üzere, vücudunuzun mikrop, virüs ve bakterilerle savaşmak için kullandığı antikorların daha fazla salgılanmasını sağlayarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve sizi bu davetsiz misafirlere karşı koruyamaya yardımcı olur.
6
CİNSEL ORGANLARDA HASTALIK OLUŞUMUNU ÖNLER
Seks sırasında pelvis bölgesinde kan dolaşımının artması rahim, tüpler ve yumurtalıklar gibi pek çok cinsel organın sağlıklı olmasına katkı sağlar. Düzenli seksin cinsel organlarda hastalıklarının oluşmasını önlemede olumlu etkisi vardır. Araştırmalar seksin özellikle erkeklerde prostat kanseri riskini düşürdüğünü göstermektedir.
7
UYKU SORUNLARINI GİDERİR
Seksten sonra salgılanan hormonlar rahatlama ve gevşemeyi sağlayarak vücudun uykuya geçişi kolaylaştırır. Bu sayede de düzenli seks uyku sorunlarının çözülmesine yardımcı olur.
8
CİNSEL İSTEKSİZLİK SORUNUNU ÇÖZER
Seks sonrasında testosteron hormonun düzeyindeki artış libidonun yükselmesine neden olur. Libidonun yükselmesi ise cinsel isteksizlik sorununun giderilmesinde önemli bir rol oynar. Yani seks, seksi getir.
9
STRESİ AZALTIR
Modern yaşamın getirdiği streslerden kurtulmanın en iyi ve keyifli yolu sekstir. Düzenli seks ile günlük koşturma ve yoğunluğunuzun üzerinizde yarattığı baskı ve stresten kurtulabilirsiniz.
10
MUTLU EDER
Seks sırasında yüksek miktarda salgılanan ve mutluluk hormonu olarak adlandırılan endorfin sayesinde libidoda artış olur, yani diğer bir deyişle seks insanı mutlu eder. Düzenli seks eşlerin mutlu olmalarını sağlamanın yanı sıra birbirlerine karşı aşk, güven ve bağlılık duygularını da artırır ve böylece ilişkide yaşanabilecek sorunların daha kolay üstesinden gelinebilir.
11
KALP KRİZİ RİSKİNİ DÜŞÜRÜR
Düzenli seks kalbinizin dostudur. Kalp atış hızınızı artırmak için harika bir yol olmasının yanı sıra, östrojen ve testosteron hormonlarının düzeylerinin dengede tutulmasına yardımcı olarak kalp sağlığınıza da katkıda bulunur. Çünkü bu hormonların azlığı ya da çokluğu kalp krizi riskini oluşturan faktörler arasındadır.
12
ALDATMAYI ÖNLER
Yapılan araştırmalar aldatmaların en önemli nedenini seks sorunlarının oluşturduğunu gösteriyor. Sağlıklı ve mutlu bir seks hayatı aldatmaları da önlüyor ve çiftin ilişkisinden aldığı doyumu arttırıyor, tartışmaları azaltıyor.
13
KADINLARDA REGL DÖNEMLERİNİ DÜZENLER
Düzenli seks sayesinde düzenli ve dengede olan hormonlar kadınlarda regl dönemlerinin düzenli aralıklarda olmasına ve ağrısız geçmesine yardımcı olur.
14
KENDİNİZE GÜVENİNİZİ ARTIRIR
Seks ile cinsel ve duygusal doyuma ulaşmak ve eşinizin de sizinle birlikte bu doyumu yaşamasını sağlamış olmak kendinize güveninizin artmasına yardımcı olur.
15
AĞRILARI AZALTIR YARALARI İYİLEŞTİRİR
Seks sırasında salgılanan bir kimyasal olan oksitosin ve endorfin hormonun daha fazla salgılanmasını sağlayarak ağrıların azalmasına yardımcı olur. Aşkın hormonu olarak bilinen oksitosin ayrıca yaraların iyileşmesini hızlandırıcı bir etkiye de sahiptir.