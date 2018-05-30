Düzenli Avokado Tüketmeniz İçin 7 Harika Neden

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Salatalardan tatlılara, yemeklerden kahvaltılara birçok tarife lezzet katan avokado aynı zamanda oldukça sağlıklı. İşte avokado tüketmeniz için 7 harika neden...
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1. Kilo vermeye yardımcı olma ve kilo kontrolü
Avokadonun akla gelen ilk faydalarından. Yüksek besin değerine sahip olan bu meyve, vücuttaki birçok ihtiyacı karşılar ve tok tutucu özelliğe sahiptir. Bu nedenle tek başına ya da başka yemeklerle beraber tüketilebilen bu besini yediğiniz zaman uzun süre açlık hissetmeyeceksiniz ve bu da kilo vermenize yardımcı olacak. DNA’yı Etkileyen 7 Sebze
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2. Avokado göz sağlığı için de oldukça faydalıdır.
5. Avokado içerdiği sağlıklı yağlar ile kolesterol kontrolü de sağlar.
İyi kolesterolü arttırıp, kötü kolesterolü azaltarak genel kolesterol seviyenizi sağlıklı düzeyde tutmanıza yardımcı olur. Bu da, kalp ve damar hastalıklarının iyileşmesini sağlar ve yeni kalp ve damar hastalıklarının oluşmasına engel olur. Bahar Detoksu İle Kendinizi Yenileyin
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6. Avokado cilt sağlığı için de sıklıkla kullanılan bir besindir.
Direkt olarak cilde uygulanabilen bu besin, içeriğindeki A, C ve E vitaminleri sayesinde cilde parlaklık kazandırır, cildi nemlendirir, yumuşatır ve esnetir. Böylece cilt yenilemede ve cilt problemlerinin tedavisinde rahatlıkla tercih edilebilecek doğal bir üründür. Porsiyon Kontrolünü Sağlayacak 7 İpucu
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7. Sağlıklı bir öğünün vazgeçilmezi
Sağlıklı beslenmek isteyenlerin ilk aklına gelen ürünlerden biri olarak karşımıza çıkan avokado, içerdiği potasyum, folik asit, K vitamini, C vitamini, B5 ve B6 vitaminleri, bakır, fosfor, çinko, magnezyum, manganez, protein, sağlıklı yağ ve karbonhidrat ile sağlıklı bir öğünün vazgeçilmezlerinden. Üstelik, içeriğindeki demir ile kansızlık hastalığına sahip olanların da sıklıkla tüketmesi önerilen bir besin olan avokado, yine içerdiği Omega 3 yağ asitleri ile beyin ve göz sağlığı için de oldukça önemlidir.