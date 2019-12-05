Duygusal Zekanızı Güçlendirmenin 4 Yolu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Zeka denildiğinde akla ilk gelen IQ oluyor. birçoğumuz için zeka, IQ seviyesi ile ölçülüyor. Peki duygusal zekanın öneminin farkında mısınız?
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1
Duygusal zeka nedir?
Duygusal zeka, kendimiz ve diğerler insanlardaki duyguları daha iyi algılamak, anlamak ve yönetmekten oluşur. Bütünsel olarak duyguları daha yapıcı bir şekilde ele almamızı ve duyguları daha iyi kullanmamızı sağlar.
2
Psikologlar her ne kadar duygusal zekanın katılımsal olduğunu bulmuş olsalar da düzenli ve sistemli bir çalışmayla duygusal zeka öğrenilip, geliştirilebilir. İşte günlük hayatta ve mesleki alanda duygusal zekanızı geliştirebileceğiniz 4 pratik yol…
3
Kendinizi kötü hissettiğinizde hemen meşgul olmaya çalışmayın
İş yerinde sizi zorlayan kötü bir durum yaşadınız ve hemen eve gidip dikkatinizi dağıtacak bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Duygularınızı, dizi, film, sosyal medya, yemek, televizyon gibi şeylerle uyuşturarak o anı düşünmemek istiyorsunuz. Ancak duygularınızı uyuşturarak EQ'nuzu (duygusal zeka) kesin bir şekilde tüketiyorsunuz. Böyle durumlarda duygularınızı uyuşturup kaçmak yerine, kendinize neden kaçmak istediğinizi sorun, çözümler üretin, kendinizi onaylayarak duygularınızı hissedin.
4
Duygularınızı sorgulayın, kontrol edin
Duygusal deneyimlerinizi periyodik olarak kontrol edin. Mesela gün boyunca bir alarm kurun ve duygularınızı kontrol edin. Kendinize, şu an ne hissediyorum gibi sorular sorun. Duygularınızı merak edin ve düşünceleriniz ile duygularınız arasında bağlantı kurmaya çalışın.
5
Başkalarının duygularını onaylayın
Aynı fikirde olmasanız bile karşınızdaki insanın duygularını doğrulamayı öğrenin. Kendinizi onun yerine koyarak ne hissettiğini anlayın. Onu onaylayın. Bu sayede empati yeteneğiniz güçlenmiş olacak.
6
Karşınızdakinin konuşmasını tekrar edin
Konuşma esnasında karşınızdakini tekrar ederseniz bu onu dinlediğinizi belirtir. Onunla konuşurken duyduklarınızı tekrar edin. Kendi kişisel duygunuzu geliştirmeniz etrafınızdaki diğer insanları duygusal olarak daha net anlamanızı sağlayacaktır. Kendinizi eğiterek başkalarının duygularını daha iyi tanımlamış olacaksınız.