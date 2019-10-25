Dumanlı Göz Makyajı Yapmanın 10 Adımı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Çok uzaktan bile kendini belli eden, etkileyici bakışlara ve hemen hemen her kıyafet stiline uygun olan dumanlı göz makyajıyla siyahın gücünü konuşturacaksınız. Dumanlı bir göz makyajı yapmak istiyorsanız sizlerle adım adım nasıl yapılacağını paylaşıyoruz.
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1
1.Gözlerinizin etrafını hazırlayın
Cilt tonunuzdan 1 ton daha açık renkteki kapatıcıyı göz çevrenize sürün. Dumanlı göz makyajı yeterince koyu olduğundan gözlerinizin altını iyice kapatmaya özen gösterin.
2
2.Bant kullanın
Bir miktar bant kopararak gözünüzün altına kirpik çizgilerinin karşısına, gözünüzün dış köşesinden geçecek şekilde yapıştırın. Diğer göze de eşit bir şekilde bant yapıştırarak uygulayın. Bu sayede siyah göz makyajınızın etrafa dağılmasını önlersiniz.
3
3.Mat bir gölge oluşturun
Göz renginizle uyumlu mat bir gölge oluşturun. Tüm gözünüzün üstüne uygulayacağınız için büyük bir fırça kullanmanızı tavsiye ederiz.
4
4.Gri Gölge ekleme
Göz kapağınızdaki bant boyunca koyu gri bir far sürün. Karanlık bir görünüme ulaşacaktır fakat bununla da bitmiyor.
5
5.Karışım
Göz kapağının tam ortasına yani göz bebeğinin hizasına metalik tondaki veya daha açık bir tondaki farı sür ve karıştır. Bunun için farklı bir far fırçası kullanılmasını öneriyoruz.
6
6.İsteğe bağlı siyah gölgeleme
Daha çok gece dumanlı bir göz makyajı istiyorsanız oluşturduğunuz gri gölgeye siyah bir göz farıda uygulayabilirsiniz.
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7.Kirpik diplerinizi belirginleştirin
Dumanlı göz makyajının en önemli adımlarından biride hacimli kirpiklerdir. Kirpikleri ön plana çıkartmak için alt ve üst kirpik dibine siyah bir far uygulaması yapın. Kirpik diplerini koyu renkte doldururken ince ve keskin uçlu far fırçası öneriyoruz. Bu uygulama sayesinde etkileyici bakışlara sahip olacaksınız.
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8. Kirpiklerinize maskara sürün
Gözünüzün üzerine yapıştırdığınız bandı çıkardıktan sonra kirpiklerinizi kıvırın ve rimel sürün. Rimeli çok sürmeniz daha etkili bir hava katıp gözlerinizi öne çıkaracaktır.
9
9. Kaşlar
Gözlerinizin daha da kusursuz görünmesini istiyorsanız kaşlarınızı boyayabilirsiniz. Kalın kaşlar dumanlı göz makyajında harika gözükecektir.
10
10. Dudaklar
Dumanlı bir göz makyajında rujunuzu şeftali, karamel ya da hafif pembe tonlarında tercih edin. Abartı bir göz makyajının yanında abartı bir ruj sürülmesi kötü görünmenize neden olacaktır.