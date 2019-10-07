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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriMakyaj Dudakları Daha Dolgun Gösterecek 8 Yöntem
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Haberler > Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Dudakları Daha Dolgun Gösterecek 8 Yöntem
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MAHMURE ÖZEL

Dudakları Daha Dolgun Gösterecek 8 Yöntem

Dolgun dudaklara sahip olmak çoğu kadının hayalidir. Dolgun ve dikkat çekici dudaklar için çok para harcamaya, botoks ya da dolgu yaptırmaya gerek kalmadan dudaklarınızı arzu ettiğiniz görünümüne getirebilirsiniz. İşte dudaklarınızı dolgun göstermenin 8 kolay yolu...

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11. Dudaklarınızdaki ölü deriyi temizleyin

1. Dudaklarınızdaki ölü deriyi temizleyin

Dudaklarınızı dolgunlaştırmak istiyorsanız dudaklarınızdaki ölü deriden arınmanız gerekir. Yumuşak kıllı bir fırça ile dudaklarınızı nemlendirerek fırçalayın. Diş macunu da ekleyerek yapabileceğiniz bu uygulamada dudaklarınızdaki ölü deriyi pul pul dökecektir. Bu karışımı ufak daireler ile fırçalayıp cilt çevresindeki dudaklara da uygulamaya dikkat edin. Diş fırçasını dudaklarınızda gezdirmeniz kan akışını da hızlandırarak dolgun dudaklara sahip olabilirsiniz.

22. Dudaklarınızı ön plana çıkarın

2. Dudaklarınızı ön plana çıkarın

Dudaklarınızın etrafına beyaz bir kalem ya da cildinizden daha açık tonda kapatıcıyı dudaklarınızın çevresine sürün. Dudaklarınıza parlatıcı ruj ile daha dolgun ve dikkat çekici gösterebilirsiniz.

33. Dudaklarınızı gölge ekleyin

3. Dudaklarınızı gölge ekleyin

İhtiyacınız olan tek şey kahverengi yumuşak bir göz kalemi. Kahverengi göz kalemin sadece dudağın alt kısmına uygulayarak dudaklarınızı gölgelendirebilirsiniz. Gölgelendirdiğiniz dudaklar daha dolgun gözükür. Kahverengi göz kalemini fazla abartmamaya özen gösterin.

44. Daha hafif tonlarda ruj sürün

4. Daha hafif tonlarda ruj sürün

Dolgun dudaklara sahip olmanın en iyi yollarından biri de doğru ruj ve renk tonlarından geçer. Özellikle koyu renkteki rujlar dudaklarınızın olduğundan daha küçük gözükmesine sebep olur. Açık tonlardaki rujlar ve parlatıcılar ise ışığın parlaklığı yansıttığından dolayı daha dolgun dudaklara sahip olmanızı sağlar.

55. Dudak kalemi kullanın

5. Dudak kalemi kullanın

Rujunuzun rengine göre kullanacağınız dudak kalemini simetrik ve fazla abartmadan sürmeye özen gösterin. Dudak şeklini tamamen değiştirmeye çalışmayın. Diğer bir kolay yöntem ise dudaklarınızı komple kapatıcı sürerek dudak kalemini uygulamanız. Bu yöntemle dudak çizgilerinizi daha kolay takip edebilirsiniz.

66. Dudak dolgunlaştırıcı rujlar

6. Dudak dolgunlaştırıcı rujlar

Dudak dolgunlaştırıcı rujlar işinize yarayabilir. Fakat bu gibi dolgunlaştırıcı rujlar alerjik reaksiyon göstererek dudağa etki ederler. Cildiniz ve dudaklarınız hassassa kesinlikle dudak dolgunlaştırıcı rujlar önerilmez. Bu uygulamayı yaparken dudaklarınızda yanma etkisi hissedebilirsiniz fakat çok kısa sürede dudaklarınız daha dolgun gözükecektir.

77. Doğal yöntemli dudak dolgunlaştırıcılar

7. Doğal yöntemli dudak dolgunlaştırıcılar

Doğal maddeler kullanarak kendi dudak dolgunlaştırıcınızı yapabilirsiniz. Tarçın - vazelin veya bal- vazelin karışımını dudaklarınızı uygulayıp 5 dakika beklettiğinizde dudaklarınızı dolgun bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Karanfil yağı kullanmak da dudakları dolgunlaştırmak için etkili bir yöntemdir.

88. Dolgun dudaklar için vazelin kullanın

8. Dolgun dudaklar için vazelin kullanın

Vazelin dolgun dudaklar için etkili bir çözümdür. Dudaklarınızı nemlendirmenin yanı sıra dudaklarınıza parıltı ekleyerek daha dolgun gözükmesine sebep olur. Vazeline biraz tuz ekleyerek peeling yapabilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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