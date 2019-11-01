Dinginlik ve Tazelik Kazandıran 6 Masaj Türü

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Şehir hayatında masaj bir keyif olmanın dışında tamamen bir ihtiyaç haline geldi. Masajlar yorucu ve stresli bir günün ardından dinlenmenin ve yenilenmenin bir formülü olarak etkisini sürdürüyor. Üstelik faydalarını da saymakla bitiremeyiz. İyi bir masaj vücuttaki enerji kanallarını uyararak yeniden dengeleyen bir terapi olarak biliniyor.
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1
Dinginlik ve Tazelik Kazandıran Masajlar!
Peki, “bu masajların hangisini denemeliyim” derseniz size önerimiz, hayatın getirdiği yorgunluğu ve stresi gidermenin en etkili yolu denemek, istediğiniz masajlardan birini seçmek!
2
Aromaterapi Masajı:
Aromatik yağlar ve bitkisel özlerle yapılan bu masaj hem diğerlerine göre daha hafif hem de rahatlatıcı ve dinlendiricidir. Vücudunuz aromatik yağları kolaylıkla emer ve masörün sihirli elleriyle kendini hafiflemiş hissedersiniz.
3
Klasik İsveç Masajı:
Gündelik yorgunluğunuzu geride bırakacağınız bir masaj türüdür. Stresten arındırır ve hoş kokulu yağlarla rahatlamanızı sağlar. Kendinizi yeniden doğmuş gibi hissettirir.
4
Refleksoloji Masajı:
Refleksoloji aslında bir çeşit denge masajıdır. Yani bu masajı yaptırdığınızda, kendinizi hem ruhen hem fiziksel olarak dengede hissedersiniz. Çünkü refleksoloji, ayaktaki özel noktaların vücudun çeşitli organlarını temsil ettiği felsefesine dayanır.
5
Thai Masajı:
Uzaklara gitmeden de Thai masajını yaptırabileceğiniz merkezler bulunmaktadır. Uzakdoğu’nun geleneksel yöntemlerinden biri olan bu masaj çeşidinde vücudunuza uzman eller tarafından baskı, çekme, gerdirme gibi hareketler uygulanır. Yarı sert bir zeminde gerçekleşen Thai masajındaki bazı sert hareketler sizi zorlayabilir. Sert masaj sevenlerin tercih edeceği bir masaj türüdür.
6
Baş, Boyun ve Omuz Masajı:
Baş ağrısına maruz kaldığınızda, boynunuz tutulduğunda veya gerginlikten dolayı sırtınız tutulduğunda size ilaç gibi gelecek bu masaj türüyle gevşeyecek şikâyetlerinizden uzaklaşacaksınız.
7
Bali Masajı:
Bali masajı tüm vücudun ve derin dokunun hedeflendiği bütünsel bir masaj türüdür. Aynı zamanda bedende olduğu kadar zihinsel rahatlamaya da etkisi büyüktür.
8
Siz hangisini seçmek isterdiniz? Hangisini seçerseniz seçin gerginlik azaltıcı, kasları gevşetici, ağrı ve tutulmalara iyi gelen masajlarla kendinizi şımartabilir, zihninizi ve bedeninizi dinlendirebilirsiniz.
Şehirden uzaklaşmadan, doğal yaşam sanatlarında biri olan masaj keyfini, GreenSpa’nın şubelerinde size sunuyoruz. Huzur dolu masaj seanslarıyla, Bakırköy, Karaköy, Nişantaşı, Altunizade, Ataşehir ve Bostancı'daki şubelerinde kendinizi yenileyecek ve kuşlar gibi hafiflemiş hissedeceksiniz.