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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEtkinlik Rehberi Çocuklara Tiyatro Sevgisini Aşılayan Oyunlar!
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Çocuklara Tiyatro Sevgisini Aşılayan Oyunlar!
Etkinlik Rehberi

Çocuklara Tiyatro Sevgisini Aşılayan Oyunlar!

Çocukların okulları tatile girmişken, evde televizyon karşısında zaman geçirmesini istemeyen ailelerin tercihi çocukların gelişimini de etkileyen tiyatrolar oluyor. Tiyatro sevgisiyle tanışan çocuklar, hayatlarında daha yaratıcı ve sosyal oluyorlar. İşte bu yüzden, çocukların hayal dünyasını zenginleştiren oyunlar sahnelerde yerini alıyor.

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Zamanın çoğunu internette geçiren çocuklarınıza sürpriz yaparak onları tiyatronun sihirli dünyasıyla tanıştırabilirsiniz. Müzikal, kukla gösterisi ve masalsı anlatımıyla zengin birbirinden renkli oyunlarla tatillerini eğitici ve öğretici bir anıya dönüştürebilirsiniz.

Sahnelen oyunlara göz atmak isterseniz indirimli biletleri bu linkten inceleyebilirsiniz.
2Çocukların sevdiği çizgi film “Harika Kanatlar” müzikali

Çocukların sevdiği çizgi film “Harika Kanatlar” müzikali!

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden ”Harika Kanatlar” yepyeni maceralarıyla minik seyircileriyle tiyatro sahnesinde buluşuyor. Çocukların sevdikleri kahramanları televizyonun dışında, sahnede görmenin heyecanını yaşayacakları bu oyun, onlar için unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Oyuncularla birlikte heyecanlı bir yolculuğa çıkacakları gösterinin kıpır kıpır danslarıyla, tüm çocuklar eğlenceli bir oyun izlemenin keyfini keşfediyor.

Ekranda yayınlanan çizgi filmin konusuna ve karakterlerine sadık kalınarak hazırlanan gösteri minik dostlar için sahneleniyor. Harika Kanatlar Müzikali, 30 Kasım’da Trump Gösteri ve Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Jett, Dizzy, Donnie, Jimbo ve sürpriz karakterle maceraya hazırsanız gösteride yerinizi almak için linki tıklayın.
3Efsane Masal “Fareli Köyün Kavalcısı”

Efsane Masal “Fareli Köyün Kavalcısı”

Hans Christian Andersen’ın yazdığı herkes tarafından bilinen unutulmaz hikâye, artık Bilal Aydoğdu’nun uyarlamasıyla çocuklar için sahnede yerini alıyor. Kasabayı basan fareleri, belli bir ödül karşılığı temizlemek üzere anlaşan kavalcı, işi yerine getirdikten sonra ödülünü alamamasıyla halka kızar. Bunun karşılığında sözünde durmayan halka bir ceza vermek için kavalından çıkan etkileyici sesle fareler gibi çocukları da etkileyip, bütün kasabanın çocuklarını peşinde götürerek kasabadan uzaklaştırır. Çocuklarının kaybolduğunu anlayan aileler, bunu kavalcının yaptığını ve ona karşı yaptıkları haksızlığı fark eder. Bunun üzerine kavalcıya vaat ettikleri ödülü vererek çocuklarına kavuşurlar.

Bu oyunda çocuklar, verilen sözlerin yerine getirilmesinin önemini öğrenecekler ve Fareli Köyün Kavalcısı tiyatro oyunuyla hayal dünyalarına yeni bir ufuk getirecekler. Bu harika oyun 21 Kasım’da Profilo Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Bu bir ilandır.

4Kukla Gösterisi “Bremen Mızıkacıları”

Kukla Gösterisi “Bremen Mızıkacıları”

Bremen Mızıkacıları; çocuklar için masal dinleme ve oyun izleme aktivitelerini bir arada yaşayabilecekleri bir kukla oyunu ile minik seyircilerin karşında oluyor. Grimm Kardeşlerin ünlü hikâyesinden uyarlanan ’’Bremen Mızıkacıları’’ çocuklarınız için bambaşka bir deneyim olacak. Oyundan sonra ücretsiz kukla atölyesi ve drama çalışması yapılacaktır. Bremen Mızıkacıları oyunu, 23 ve 30 Kasım’da Kadıköy Gösteri Sanatları Merkezi’nde sahnelenecek.

Bu oyunlar için indirimli biletten yaralanmak ve çocuklarınızı sevindirmek isterseniz bu linki inceleyebilirsiniz.
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