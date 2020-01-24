MAHMURE ÖZEL
Cinsellik Hakkında 10 İlginç Bilgi!
Uzmanlar, cinsellik hakkında hala pek çok şeyin yanlış bilindiğini ya da hiç bilinmediğini söylüyorlar. İnsan doğasının belki de en keyif veren ihtiyaçlarından biri olan cinsellik hakkında pek bilinmeyen 10 ilginç bilgiyi aşağıya bırakıyoruz!
Cinsellik hakkında daha fazla bilgi edinmek için tüm dünyada sıklıkla anketler, araştırmalar yapılıyor. Yapılan bir anket sonuçlarına göre; her gün duş alanların % 68’i, 2 günde bir duş alanların %14’ü, günde bir kaç kez duş alanların %13’ü, haftada 1-2 kez duş alanların %3’ü, düzenli bir cinsel hayata sahip.
Cinsel birliktelik sırasında korunmanın önemini bilmeyen yoktur. Korunma yöntemlerini kullanma oranı, yaş aldıkça azalıyor. En yoğun korunan yaş grubu 15-18 olarak biliniyor. 31-40 yaş grubunun %21’i, 40 yaş ve üzeri grubununsa %40’ı cinsel birliktelik sırasında korunma yöntemi kullanmıyor.
Orgazm, birçok kadın için hala bir muamma. Uzmanların çoğu kadınların, uzun bir ön sevişmenin ardından yaşanan birliktelikte orgazma daha rahat ulaşabileceğini söylüyor. Yapılan araştırmalar da bunu destekler cinsten. Cinsel ilişkide orgazm olan kadınların %67’si, uzun bir sevişme sonrasında orgazma ulaşıyormuş. Ön sevişmenin süresi ise 10-20 dakika arasında oluyormuş, bizden söylemesi.
Bir ilginç bilgi daha geliyor, hazır mısınız? Eğitim seviyesi daha yüksek olan bireylerin tek gecelik yaşama eğilimi diğerlerinden daha yüksek. Yukarı da da belirttiğimiz gibi sayısal bölümden mezun olanların tek gecelik ilişki yaşama alışkanlığı % 68 oranında!
Erkeklerin orgazm süresinin uzun sürdüğü düşünülüyor. Ancak meselenin gerçeği şu; bir erkeğin orgazmı 5 ila 30 saniye arasında sürüyor.
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