Cinsellik Hakkında 10 İlginç Bilgi!

Cinsellik hakkında daha fazla bilgi edinmek için tüm dünyada sıklıkla anketler, araştırmalar yapılıyor. Yapılan bir anket sonuçlarına göre; her gün duş alanların % 68’i, 2 günde bir duş alanların %14’ü, günde bir kaç kez duş alanların %13’ü, haftada 1-2 kez duş alanların %3’ü, düzenli bir cinsel hayata sahip.