Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cinsel Hayatınızdaki İletişimde Ne Kadar Başarılısınız?
Mutlu bir cinsel hayat, çiftlerin mutluluğunda önemli rol oynuyor. Bunu biz değil, uzmanlar söylüyor. Peki mutlu bir cinsel hayat ne demek? Mutlu cinsel hayatın temeli doğru ve güçlü iletişimden geçiyor. Siz cinsel hayatınızda başarılı bir iletişim kurabiliyor musunuz? Gelin sorunun cevabını beraber bulalım.
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1
Cinsel hayattaki güçlü iletişimin sırrı, tarafların kendini hem duygusal hem de bedensel olarak güvende hissetmesi ile doğru orantılı. Cinsel bilgisi, fantezileri, istekleri hakkında yargılanmayacağından emin olan kişi kendini güvende hisseder. Kişi kendini bu konularda güvende hissedemezse, partnerine karşı da yeterince açık olamaz.
2
Günlük hayatınızda da iletişimde olun
Yatak odanızda iyi bir iletişim kurabilmek için öncelikle partnerinizle günlük hayatınızda da güçlü bir iletişim içinde olmanız gerekiyor. İletişiminizde pozitif bir dil kullanmanız da çok önemli.
Partneriniz ile sadece yatak odasında iletişim kuruyorsanız, rutin hayatınızda iletişiminiz çok da yakın değilse cinsel iletişimde başarılı olma şansınız yok diyebiliriz.
3
Sevgilinize olan duygularınızı dile getirmeniz, olumlu şeyler paylaşmanız ve takdir etmeniz gerekiyor. Ancak sadece olumlu şeyler dile getirmek bir süre sonra samimiyetsizliği doğuracaktır. Aynı zamanda içe atılan, paylaşılmayan negatif duygular, kırgınlıklar çiftlerin birbirinden uzaklaşmasına neden oluyor.
4
Yorum yapın, geri bildirimde bulunun
İlişki sırasında hoşunuza gidenler hakkında geri bildirimde bulunmak, partnerinizin kulağına aşk sözcükleri fısıldamak, sevişme sonrası partnerinize ne kadar iyi olduğunu söylemek, günün beklenmedik bir saatinde, yaşadığınız özel anlara üstü kapalı şekilde atıflarda bulunmak cinsel iletişimi güçlendiriyor.
5
Beden dili sandığınızdan daha önemli
Güçlü iletişimin önemli unsurlarından biri de beden dilidir. Hiç konuşmadığımız zamanlarda bile beden dilimiz ile mesajlar vermeye devam ederiz. Bu durum cinsellikte de değişmez. Özellikle dokunmak, büyük önem taşıyor. Erkekler görsel materyaller sayesinde kolayca uyarılabilirken, kadınların uyarılması daha çok dokunma ile oluyor. Uyarılmanın, cinsel birliktelikten zevk alınmasına ve orgazm olunmasına etkisi çok büyük. Ancak dokunmak sadece genital organlarla sınırlanmamalı. Kulak memesi, üst iç bacak veya boyun da uyarılmaya açık bölgeler arasında yer alıyor.
6
Bir diğer önemli nokta ise, dokunma eyleminin sadece cinsel ilişki sırasında yapılmaması gerektiği. Aksi takdirde tüm dokunmalar cinsel ilişki daveti olarak algılanmaya başlanabilir, bu da çiftlerin dokunmaktan sakınmasına yol açabilir. Dinlenirken birbirine yakın oturmak ve temas halinde olmak, el ele tutuşmak, konuşurken partnerin yüzüne dokunmak, beraber duş almak gibi eylemler ilişkiyi canlı tutmanın yollarından bazıları.