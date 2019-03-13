Cilt Sorunlarına Neden Olan 7 Besin

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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1
Cilt sorunları, zayıflamış bağışıklık sistemi, uyku eksikliği, toksinler ve ayrıca ne yediğimiz ve ne içtiğimiz gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanır.İşte cilt problemlerini tetikleyen 7 besin…
2
Rafine tahıllar ve şekerler
Cilt için rafine karbonhidrat içeren ürünlerden daha kötüsü yoktur. Gazlı içecekler, meyve suları, beyaz un, hazır krakerler, bisküviler, hamur işleri, beyaz pirinç ve makarna tüketirken dikkatli olun. Bu ürünler sivilceye neden olan şekerler içerir. Rafine karbonhidrat kullanan kişiler, bu ürünleri yemeyen insanlardan daha fazla cilt problemi geliştirme riskine sahipler.
3
Soya
Soya, aslında cilde ve vücuda zararı olmayan besinlerden biriydi. Ta ki genetiği değişene kadar. Uzmanlar, şu anda dünyadaki soya bitkilerinin yüzde 90’ının genetik olarak değiştirildiğini söylüyor. Soyada bulunan fitoöstrojenler vücudunuzun kendi östrojenlerinin çalışmasını taklit eder ve hormonal dengesizliğe neden olabilir.
4
Süt
Birçok uzman, süt ürünlerinin doğrudan cilt sorunlarının bir nedeni olamayacağı konusunda hemfikirdir. Ancak eğer cilt sorunlarınız ve iltihaplarınız varsa süt onları daha da kötü hale getirebilir. Birçok kişi bilmede se dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 75’i laktoz intoleransıdır. Bu, vücudun süt şekerine yani laktoza karşı tepki vermesi anlamına gelir. Eğer laktoz intoleransınız varsa ve bunu bilmeden süt tüketirseniz var olan cilt sorunlarınız artacaktır.
5
Tuz
Tuz, vücuttaki ödemin temel kaynağıdır. Yüzünüzde meydana gelen şişliklerin sebebi genellikle tuzdur. Tuzun bu etkisini 20’li yaşlarınızda çok hissetmeseniz de 30’lu yaşlara geldiğinizde kendini göstermeye başlar. Aşırı tuz tüketiminden uzak kalarak bu durumun önüne geçebilirsiniz.
6
Baharatlı yiyecekler
Nedeni tam olarak bilinmese de baharatlı yiyecekler, var olan cilt sorunlarını daha da kötü hale getirir. Uzmanlar, vücutta aşırı ısı ile iltihaplı cilt problemlerini birbirine bağlar ve doğal olarak baharatlı yiyecekler bu ısı seviyesini daha da yükseltir.
7
Fast food
Fast food gıdaların, hızlı olmalarının dışında hiçbir iyi yanı yoktur. Yağda kızartılmış yiyecekler, bir sürü cilt problemiyle sonuçlanır. Eğer hızlı bir şeyler yemek istiyorsanız kuruyemiş, sağlıklı protein barları ve taze meyveler ve sebzeler tercih edin.
8
Kafein
Eğer bir gün yüzünüzde sivilceler ya da gözaltı morlukları ile uyanırsanız, bir adım geriye gidin ve geçen gün kaç bardak kahve içtiğinizi hatırlayın. Fazla kafein, cilt sorunlarını tetikleyici özelliğe sahiptir.
Kaynak Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, PexelsKafein alımında farklı seçenekler aramaya çalışın. Mesela yeşil çayın da kafein oranı yüksektir ama sağlıklı antioksidanlarla doludur .