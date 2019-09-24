Cilt Problemlerinin Verdiği 6 Sinyal

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cildinizde oluşan problemler size bazı şeylerin yolunda gitmediğini anlatmaya çalışır. Bazen cilt problemleri oluşmadan önce ciltte sinyaller verir. Cildinizin size anlatmak istediği problemlerin belirtileri paylaşıyoruz.
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1
Kuru veya çatlak ciltler cildinizin susamış olduğu anlamına gelir
Yaşlandıkça cilt nemini kaybetmeye başlar. Kurumuş bir ciltte ise ince çizgiler ve kırışıklar meydana gelerek yaşlanma belirtileri ortaya çıkar. Bu yüzden yüzünüzü sık sık nemlendirici kremler ile nemlendirmeniz tavsiye edilir.
2
Kızarma cilt bariyerinin bozulduğu anlamına gelir
Kızarmış ya da kılcal damarların çokça göründüğü ciltlerde cilt bariyerinin hasar gördüğünü gösterir. Bölgesel ve sürekli kızaran bir cildiniz varsa tahriş etmeyen, hassas ciltlere özel bir yüz yıkama jeli ve nemlendirici kullanmanız tavsiye edilir. Cilt bariyerinizi tehlikeye atmak istemiyorsanız anti-enflamatuar bileşen içeren ürünleri kullanıp cilt kızarıklıklarınızı azaltabilirsiniz. Ayrıca kızarıklarla başa çıkarken kozmetikleri yeşil alt tonlu ile nötralize edebilirsiniz.
3
Gözaltı torbaları diyete ve yaşam tarzında sorunlar olduğunun işaretidir
Alerjiler, sigara içmek ve çok fazla tuz tüketmek gözaltı torbalarının oluşmasını sağlar. Ancak uykusuzlukta gözaltı torbalarının oluşmasındaki faktörlerden biridir. Ulusal Uyku Vakfı, yetişkinlerin her gün 7-9 saat uyumayı hedeflemesini önerir.
4
Sivilce oluşu adet olacağınızın işaretidir
Genç yaşlarda çıkan sivilceler genellikle aşırı yağ üretiminden kaynaklanıyor olabilir, ancak yaş ilerledikçe sivilce sorunu hormonal sebeplerden meydana gelir. Kadınlarda hormonal sivilce adet döngüsü ile kötüleşir. Amerikan Dermatoloji Akademisi’ne (AAD) göre hormonal sivilceler, gençlik yıllarında çıkan sivilcelerin aksine çene bölgesinde ve daha iltihaplı bir görüntüye sahiptir.
5
Gözaltı kararması uykusuzluk belirtisi olabilir
Genetik olarak gözaltı kararması Sizin kontrolünüz dışında olabilir. Uykusuzlukta gözde kara halkaların oluşmasına sebep olabilir. C vitamini ve E vitamini gibi aydınlatıcı antioksidanlar içeren göz kremleriyle gözaltı kararmasının azalmasını sağlayabilirsiniz. Daha çok mavi-gri bir görüntü varsa kafein içeren ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
6
Kızarık cilt kan damarlarının görüntüsünü ortaya çıkarır
Yanaklarınızda, burnunuzda, çenenizde ve alnınızda sürekli kızarıklıklar ile karşılaşıyorsanız kan damarları belirginleşmeden bir dermatoloğa görünmenizde fayda var. Stresi azaltarak, güneş ışınlarından korunarak ve kokusuz cilt ürünlerini seçerek kızarıklıkları ve kan damarlarını önlemekte oldukça faydalıdır.