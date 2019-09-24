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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKişisel Bakım Cilt Problemlerinin Verdiği 6 Sinyal
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Cilt Problemlerinin Verdiği 6 Sinyal
Kişisel Bakım
MAHMURE ÖZEL

Cilt Problemlerinin Verdiği 6 Sinyal

Cildinizde oluşan problemler size bazı şeylerin yolunda gitmediğini anlatmaya çalışır. Bazen cilt problemleri oluşmadan önce ciltte sinyaller verir. Cildinizin size anlatmak istediği problemlerin belirtileri paylaşıyoruz.

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1Kuru veya çatlak ciltler cildinizin susamış olduğu anlamına gelir

Kuru veya çatlak ciltler cildinizin susamış olduğu anlamına gelir

Yaşlandıkça cilt nemini kaybetmeye başlar. Kurumuş bir ciltte ise ince çizgiler ve kırışıklar meydana gelerek yaşlanma belirtileri ortaya çıkar. Bu yüzden yüzünüzü sık sık nemlendirici kremler ile nemlendirmeniz tavsiye edilir.

2Kızarma cilt bariyerinin bozulduğu anlamına gelir

Kızarma cilt bariyerinin bozulduğu anlamına gelir

Kızarmış ya da kılcal damarların çokça göründüğü ciltlerde cilt bariyerinin hasar gördüğünü gösterir. Bölgesel ve sürekli kızaran bir cildiniz varsa tahriş etmeyen, hassas ciltlere özel bir yüz yıkama jeli ve nemlendirici kullanmanız tavsiye edilir. Cilt bariyerinizi tehlikeye atmak istemiyorsanız anti-enflamatuar bileşen içeren ürünleri kullanıp cilt kızarıklıklarınızı azaltabilirsiniz. Ayrıca kızarıklarla başa çıkarken kozmetikleri yeşil alt tonlu ile nötralize edebilirsiniz.

3Gözaltı torbaları diyete ve yaşam tarzında sorunlar olduğunun işaretidir

Gözaltı torbaları diyete ve yaşam tarzında sorunlar olduğunun işaretidir

Alerjiler, sigara içmek ve çok fazla tuz tüketmek gözaltı torbalarının oluşmasını sağlar. Ancak uykusuzlukta gözaltı torbalarının oluşmasındaki faktörlerden biridir. Ulusal Uyku Vakfı, yetişkinlerin her gün 7-9 saat uyumayı hedeflemesini önerir.

4Sivilce oluşu adet olacağınızın işaretidir

Sivilce oluşu adet olacağınızın işaretidir

Genç yaşlarda çıkan sivilceler genellikle aşırı yağ üretiminden kaynaklanıyor olabilir, ancak yaş ilerledikçe sivilce sorunu hormonal sebeplerden meydana gelir. Kadınlarda hormonal sivilce adet döngüsü ile kötüleşir. Amerikan Dermatoloji Akademisi’ne (AAD) göre hormonal sivilceler, gençlik yıllarında çıkan sivilcelerin aksine çene bölgesinde ve daha iltihaplı bir görüntüye sahiptir.

5Gözaltı kararması uykusuzluk belirtisi olabilir

Gözaltı kararması uykusuzluk belirtisi olabilir

Genetik olarak gözaltı kararması Sizin kontrolünüz dışında olabilir. Uykusuzlukta gözde kara halkaların oluşmasına sebep olabilir. C vitamini ve E vitamini gibi aydınlatıcı antioksidanlar içeren göz kremleriyle gözaltı kararmasının azalmasını sağlayabilirsiniz. Daha çok mavi-gri bir görüntü varsa kafein içeren ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

6Kızarık cilt kan damarlarının görüntüsünü ortaya çıkarır

Kızarık cilt kan damarlarının görüntüsünü ortaya çıkarır

Yanaklarınızda, burnunuzda, çenenizde ve alnınızda sürekli kızarıklıklar ile karşılaşıyorsanız kan damarları belirginleşmeden bir dermatoloğa görünmenizde fayda var. Stresi azaltarak, güneş ışınlarından korunarak ve kokusuz cilt ürünlerini seçerek kızarıklıkları ve kan damarlarını önlemekte oldukça faydalıdır.

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