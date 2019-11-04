Cildinizi Tahriş Edebilecek 6 Kumaş Çeşidi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hassas cilde sahipseniz ve cildinizdeki tahrişe karşı mücadele veriyorsanız cildinizle temas kuracak olan kumaşları daha dikkatli seçmenizde fayda var. Cildinizi tahriş edebilecek en yaygın kumaş çeşitlerini sizinle paylaşıyoruz. Sorunlarınıza neden olan kumaşı bu sayede kolayca bulabilirsiniz.
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1. Yün
Yün, kıyafetlerde en çok tercih edilen kumaşlardan biridir. Yün kıyafetinizin üstündeki pürüzler yüzünden hassas cildinizde kaşıntıya hatta kızarıklığa sebep olabilir. Buna rağmen hala yünlü kazak giymekte kararlıysanız yün altına pamuk bir tişört ya da uzun kollu giyerek bu duruma karşı önlem alabilirsiniz.
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2. Polyester
Çoğu giysi polyesterden yapılır. Polyester ise naylon ile plastikten elde edilir. Derinin hava almasını engeller ve cildi tahriş edebilir. Aynı zamanda gribal enfeksiyonlara, cilt hastalıklarına ve kadın hastalıklarına sebep olabilir. Bunların hepsi kişinin hassasiyet derecesine bağlıdır bu yüzden polyester kullanırken dikkatli olun.
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3. Akrilik
Akrilik, taklit yün ve sahte kürk oluşturmak için sıklıkla diğer kumaşlar ile birleştirilir. Akrilik diğer kumaşlarla birleştiğinde rahat olabilirsiniz ancak akrilik kumaşını giyerken sadece birkaç dakika içerisinde cildinizde kızarıklara sebep olabileceğini unutmamalısınız.
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4. Rayon
Rayon, birçok insan için tahrişe neden olabilen bir kumaştır. Düzenli yıkama ve giyinmeye karşı dirençli bir kumaştır ancak ciltte tahrişe ve kızarmalara neden olabilir.
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5. Naylon
Naylon giysiler oldukça yaygındır. Fakat sentetik bir elyaf olduğundan hassas bir cilde sahipseniz iyi bir fikir olmayabilir. Naylonun yapısındaki kimyasallar cildinize zarar verebilir bu yüzden naylon kıyafetler giyerken dikkatli olmalısınız.
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6. Pamuk
Hassas cilde sahip birçok kişi pamuğu her ne kadar çok tercih etse bile pamuğun da sebep olabileceği birçok cilt sorunu vardır. Pamuk çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı parçacıklarını toplamaya ve emmeye meyillidir. Bu yüzden cildinizi tahriş edebilir ve kızarıklıklara sebep olabilir.
7
Eğer hassas bir cildiniz varsa organik pamuk, ipek, kaşmir, keten ve kenevir gibi kumaşlar kıyafetleriniz için en iyi yöntem. Bu kumaşlar biraz pahalı olabilir fakat kıyafetinizin içindeyken rahat olmanız sizin için çok önemlidir.