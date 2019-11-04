Cilde Zarar Veren 8 Besin

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Bazı besinler cildinizi sağlıklı, temiz ve parlak gözükmesine sebep olurken, bazı besinler de cildinizin cansız, kuru, kırışık ve akne eğilimli olmasına sebep olabilir. Cilt sağlığınızı ve görünüşünüzü kötü yönde etkileyebilecek besinleri sıraladık. Beslenme düzeninizi kontrol edip bu besinler varsa dikkatli tüketmenizi tavsiye ediyoruz.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Şeker
İnce rafine veya ilave formda şeker cildinizi kötü yönde etkileyecek bir gıdadır. Cildinizi pürüzsüz ve diri tutan bir protein olan kolajene, şeker sayesinde zarar vermiş olursunuz. Ayrıca şeker yüksek asit içerdiğinden akne oluşumuna neden olur. Aynaya baktığınızda cansız bir cilt ile karşı karşıya kalırsanız şeker azaltmayı hatta kesmeyi düşünebilirsiniz.
2
Rafine tahıllar
Rafine tahıllar kan şekerinizin yükselmesine neden olur. Rafine tahıllar yerine kabak, tatlı patates gibi nişastalı sebzeleri tercih edebilirsiniz. Çünkü bu sebzeler cilt tonunuzu arttıran A vitamini, C vitamini, potasyum ve su bakımından oldukça zengindir.
3
Fast Food
Fast food, cildinize ciddi anlamda zarar verecek malzemelerle doludur. Bunlar arasında trans yağlar, doymuş yağlar, gıda boyaları, kimyasallar, tuz ve şeker vardır. Bunları tükettiğinizde akne, kırışıklık ve cilt kuruluğu problemleriyle karşılaşabilirsiniz.
4
Kabuklu deniz ürünleri
Kabuklu deniz ürünleri her ne kadar iyot bakımından zengin olması sağlığınız açısından iyi olsa da akneye neden olabilir. bu yüzden kabuklu deniz ürünlerini ayda bir veya iki kez tüketmeye dikkat edin.
5
Yapay tatlandırıcılar
Yapay tatlandırıcılar birçok kimyasal içerir. Cildinizde çok fazla sivilce çıkmasına neden olabilir. yapay tatlandırıcılarından uzak durarak sivilce oluşumunu engelleyebilirsiniz.
6
Sütlü çikolata
Bitter çikolatanın faydası oldukça fazlayken sütlü çikolata cildinizi mahvedebilir ve cildinizin sivilcelenmesine neden olur. Bitter çikolatasını hayatınızda önemli bir yere koyarsanız hem çikolata ihtiyacınızı karşılamış olursunuz hem de sağlığınızı korumuş olursunuz.
7
İşlenmiş gıdalar
İşlenmiş tüm gıdalar genellikle cildi kurutan ilave tuz içerir. Tuz, hücrelerdeki suyu emerek kuruluğa neden olabilir. Mümkün olduğu kadar taze gıdaları tercih edin. Konserve gibi işlenmiş gıdalar satın alırsanız mutlaka şeker içeriğini kontrol edin.
8
İşlenmiş yağlar
Çerezlerde, cipslerde, bazı konserve yiyeceklerde ve soslarda bulunan işlenmiş yağlar, sağlıksız bir şekilde işlenmiştir. Bu gibi yağlar gözeneklerinizi tıkayabilir ve iltihaba sebep olabilir. Olabildiğince işlenmiş yağlardan uzak durun.