Çift Olarak Daha Güvenli Hissetmenizin 7 Yolu

Çift olmak önceliğiniz olmalı Bir çift olarak daha güvenli hissetmenin en etkili yollarından biri, birbirinize değer verdiğinizi daha çok belli etmektir. Eşinizin duygusal ihtiyaçları hakkında daha sık düşünmeye çalışın ve bunu ona da belli edin. Önceliğiniz birbiriniz ve ilişkiniz olursa daha güvenli ve mutlu hissedeceksiniz.